Молодая жена Виктора Павлика рассказала о "кризисе" в семье

Екатерина Репяхова отметила, что со взрослением ее сын требует все большего внимания

Концертный директор и блогер Екатерина Репяхова рассказала о "кризисе одного года", имея в виду особенности воспитания ребенка, в частности своего сына Михаила, который 15 июня будет отмечать свой первый день рождения.

В сторис Инстаграмм жена украинского исполнителя Виктора Павлика объяснила подписчикам, что кризис одного года — это один из нормативно-возрастных кризисов, что завершает период развития младенца. С этим столкнулась сама звездная мама.

Она рассказала, что ее 11-месячный сынишка Михаил перестал слушаться, проявляет упрямство, настырность, требует повышенного внимания.

Напомним, что последние месяцы жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова находилась в Израиле с сыном Михаилом. Перед отъездом мальчик приболел — у него начало болеть колено, из-за чего поднялась температура и пропал аппетит. По признанию звездной мамы, она начала очень сильно беспокоится, ведь предполагала, что у ее Михаила может быть страшное заболевание, знакомое ее семье.

Ранее Екатерина Репяхова пояснила, почему ее 56-летнего мужа, украинского певца Виктора Павлика, выпустили из страны несмотря на военное положение.