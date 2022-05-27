"Копия папы": Сергей Притула впервые показал лицо младшей дочери (фото)

Всего у Сергея Притулы трое детей: сын и две дочери.

В среду, 25 мая, украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула и его супруга Екатерина отметили первый день рождения своей младшей дочери Стефании. Лишь спустя год после рождения малышки, многодетные родители решили показать ее лицо.

Миловидные кадры с празднования дня рождения Стефании опубликовала на своей странице в Инстаграм жена комика, сопроводив снимки трогательным поздравлением.

"Наша безграничная любовь!" — нежно назвала дочь Екатерина Притула.

В комментариях поклонники шоумена засыпали малышку комплиментами и различными пожеланиями. Многие пользователи отметили, что девочка очень похожа на своего звездного отца. Отметим, что первой, кто прокомментировал пост супруги Притулы стала его коллега — Леся Никитюк.

Напомним, что Сергей Притула — многодетный отец: у него есть сын 14-летний Дмитрий от первого брака, и две дочери — 4-летняя Соломия и 1-летняя Стефания.