"Копия папы": Сергей Притула впервые показал лицо младшей дочери (фото)
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Всего у Сергея Притулы трое детей: сын и две дочери.
В среду, 25 мая, украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула и его супруга Екатерина отметили первый день рождения своей младшей дочери Стефании. Лишь спустя год после рождения малышки, многодетные родители решили показать ее лицо.
Миловидные кадры с празднования дня рождения Стефании опубликовала на своей странице в Инстаграм жена комика, сопроводив снимки трогательным поздравлением.
"Наша безграничная любовь!" — нежно назвала дочь Екатерина Притула.
В комментариях поклонники шоумена засыпали малышку комплиментами и различными пожеланиями. Многие пользователи отметили, что девочка очень похожа на своего звездного отца. Отметим, что первой, кто прокомментировал пост супруги Притулы стала его коллега — Леся Никитюк.
Напомним, что Сергей Притула — многодетный отец: у него есть сын 14-летний Дмитрий от первого брака, и две дочери — 4-летняя Соломия и 1-летняя Стефания.