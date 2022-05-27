"Копія тата": Сергій Притула вперше показав обличчя молодшої доньки (фото)

Загалом у Сергія Притули троє дітей: син та дві доньки.

У середу, 25 травня, український шоумен та телеведучий Сергій Притула та його дружина Катерина відзначили перший день народження своєї молодшої доньки Стефанії. Лише через рік після народження малюка багатодітні батьки вирішили показати її обличчя.

Миловидні кадри зі святкування дня народження Стефанії опублікувала на своїй сторінці в Інстаграмі дружина коміка, супроводивши знімки зворушливим привітанням.

"Наше безмежне кохання!" — ніжно назвала донька Катерина Притула.

У коментарях шанувальники шоумена засипали малечу компліментами та різними побажаннями. Багато користувачів відзначили, що дівчинка дуже схожа на свого зіркового тата. Зазначимо, що першою, хто прокоментував публікацію дружини Притули, стала його колега — Леся Нікітюк.

Нагадаємо, що Сергій Притула — багатодітний батько : у нього є син 14-річний Дмитро від першого шлюбу, і дві доньки — 4-річна Соломія та 1-річна Стефанія.