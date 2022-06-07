Переможниця першого "Холостяка" вперше стала мамою (фото, відео)

Олександра Шульгіна останні роки проживає в США

Переможниця першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Олександра Шульгіна вперше стала мамою — 34-річна блогерка народила дівчинку.

Про народження первістка Шульгіна розповіла в Інстаграмі. Відомо, що пологи пройшли у Лос-Анджелесі у п’ятницю, 3 червня.

"Я багато чого зробила за 34 роки. Але це мій наймасштабніший "проєкт"! З величезною любов'ю і щастям ділюся, що зірочка прийшла до нас 3 червня. 41 тиждень. 4 кг і 55 см. Дякую заздалегідь усім за підтримку та теплі слова. Ми вже вдома, знайомимося", — повідомила Олександра в соцмережі.

Що відомо про Олександру Шульгіну

Блогерка брала участь у першому сезоні шоу "Холостяк", де її вибрав танцюрист Максим Чмерковський. Пара переїхала до США і була разом близько пів року, але ці стосунки незабаром розпалися.

Максим Чмерковський з Олександрою Шульгіною

Після цього Шульгіна зустрічалася з бізнесменом Артемом Суріним, але ці стосунки закінчилися. Ім’я свого нового хлопця Олександра приховує та називає його "суперменом".

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Наразі Олександра є дипломованим дієтологом, фітнес-тренером, а також створила свою лінію спортивного одягу. Зі своїм коханим дівчиною живе в Лос-Анджелесі, США.

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