"Сидів у бункері і чув бомбардування": перший "Холостяк" Чмерковський розповів, як застав війну в Києві
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Поки українці перебувають в очікуванні 12 сезону романтичного шоу "Холостяк", перший його головний герой, хореограф і суддя танцювальних шоу Максим Чмерковський поділився своєю історією про перші дні війни росії проти України.
У новому випуску передачі ведучого Григорія Решетника "Як ти?" Чмерковський розповів, що вторгнення армії рф застало його в Києві, де він брав участь у зйомках.
Чому росії не виграти війну проти України?
За словами відомого танцюриста, найстрашнішим тоді йому здавалося не постраждати від рук окупантів, а не побачити більше своєї сім’ї. Його дружина, батьки та маленький син хвилювалися за чоловіка та незадовго до цього відмовляли від поїздки в Україну. А вже після новин про початок повномасштабної війни всі розмови з рідними телефоном супроводжувалися сльозами.
"Я переживав, сидів у бункері. Ці сирени, і чую якісь бомбардування… Я ж теж дивлюся новини, теж слухаю, що відбувається. Усі разом панікували", — згадує Чмерковський.
Нагадаємо, що Максим Чмерковський родом з Одеси. Разом з батьками та братом іммігрував до США у 1994 році, оселившись у районі Брайтон-Біч. У березні 2011 року хореограф взяв участь у реаліті-шоу "Холостяк", у фіналі якого зробив пропозицію руки та серця Олександрі Шульгіній. Проте проєкт не завершився весіллям.
Наразі чоловік щасливий у шлюбі з американкою Петою Маргатройд. Подружжя виховує маленького сина.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що переможниця першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Олександра Шульгіна вперше стала мамою — 34-річна блогерка народила дівчинку.