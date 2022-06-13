Фанати "Холостяка" назвали ймовірну причину розставання Богдан та Заливако

Пару звинуватили в тому, що їхній "контракт" з організаторами шоу закінчився

Нещодавно шанувальників популярного романтичного проєкту "Холостяк" шокувала новина про розлучення учасників 11 сезону — Анни Богдан та Михайла Заливако.

За словами дівчини, їхня романтична історія з Михайлом закінчилася, проте причину розриву стосунків Анна не назвала. У коментарях під постом Богдан про розлучення з коханим в Інстаграмі підписники написали, що пара весь цей час грала на публіку — нібито у Богдан і Заливако закінчився контракт з організаторами проєкту, тому їх уже не тримають жодні зобов’язання.

"Час контракту закінчився і все", "Тільки не кажи, що це був просто сценарій для глядачів", "Мішина грала на публіку, що любов неземна, і ця така сама", — пишуть користувачі у соцмережі.

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Сама Анна поки не коментує причину розриву. У сторіс дівчина пише, що їй самій складно повірити, що їхня історія з Михайлом закінчилася. "В душі боляче і сумно", — ділиться почуттями Богдан.

Заливако також мовчить. На своїй сторінці в Інстаграмі чоловік викладав лише пости про війну. Останнє фото з Анною Михайло публікував ще до вторгнення росії в Україну — 14 лютого на День закоханих.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що головним героєм 12-го сезону романтичного реаліті "Холостяк" став американський актор українського походження Алекс Топольський. Прем’єру шоу було заплановано на березень цього року, проте війна з росією все змінила.