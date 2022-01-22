Продюсер Олена Мозгова схудла на 24 кг: фото до і після викликають захоплення

Такого результату зірці вдалося досягти за 7 місяців

Українська продюсерка Олена Мозгова вразила шанувальників своїм зовнішнім виглядом — знаменитість схудла аж на 24 кілограми та показала у соцмережі, як виглядає зараз. Головною родзинкою фото, яку відзначили більшість користувачів, стали стрункі ноги ефектної жінки.

Фотографію, на якій зірка зображена у чорній короткій сукні на височенних підборах, вона опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці, зазначивши, що за сім місяців їй вдалося втратити понад два десятки зайвих кілограмів. Зараз вага Мозгової становить 62 кілограми, замість попередніх 85-ти.

За словами Мозгової, саме ця сукня весною 2021 року і стала частковим стимулом у досягненні мети до схуднення. Трохи більше, аніж пів року тому, зірка пообіцяла собі, що через деякий час обов'язково має влізти у цю сукню і не просто "влізти", а ще й виглядати в ній приголомшливо.

Українська продюсерка втратила 24 кілограми зайвої ваги

Наостанок продюсерка відзначила, що найголовнішим у цьому непростому шляху було те, що вона сама собі пообіцяла і виконала обіцяне.

Також у своїй публікації Мозгова поділилася з підписниками своїм досвідом у дотримуванні дієти, а також відзначила, що скинути зайві кг їй вдалося лише обмеживши себе у харчуванні, адже через тривалу хворобу та безсилля посилено займатися спортом вона змоги не мала.

Фото Олени Мозгової ДО і ПІСЛЯ схуднення

Раніше "Телеграф" повідомляв, як 130-кілограмова блогерша з Росії "похизувалася" в мережі обвислими складками на животі та ногах після схуднення. Варто відзначити, що Саша Черно, яка перенесла операцію зі зменшення шлунка, результатом дуже задоволена.