Продюсер Алена Мозговая похудела на 24 кг: фото до и после вызывают восхищение
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Такого результата звезде удалось добиться за 7 месяцев.
Украинская продюсер Алена Мозговая поразила поклонников своим внешним видом — знаменитость похудела на 24 килограмма и показала в соцсети, как выглядит сейчас. Главной изюминкой фото, которую отметило большинство пользователей, стали стройные ноги эффектной женщины.
Фотографию, на которой звезда изображена в черном коротком платье на очень высоких каблуках, она опубликовала на своей странице в Фейсбуке, отметив, что за семь месяцев ей удалось потерять более двух десятков лишних килограммов. Сейчас вес Мозговой составляет 62 килограмма, вместо предыдущих 85-ти.
По словам Мозговой, это платье весной 2021 года и стало частичным стимулом в достижении цели к похудению. Чуть больше, чем полгода назад, звезда пообещала себе, что через некоторое время обязательно должно влезть в это платье и не просто "влезть", а еще и выглядеть в нем потрясающе.
Напоследок продюсер отметила, что самым главным в этом непростом пути было то, что она сама пообещала и выполнила обещанное.
Также в своей публикации Мозговая поделилась с подписчиками своим опытом в соблюдении диеты, а также отметила, что сбросить лишние кг ей удалось лишь ограничив себя в питании, ведь из-за продолжительной болезни и бессилия усиленно заниматься спортом у нее не было возможности.
Ранее "Телеграф" сообщал, как 130-килограммовая блогерша из России "похвасталась" в сети обвисшими складками на животе и ногах после похудения. Стоит отметить, что Саша Черно, перенесшая операцию по уменьшению желудка, результатом очень довольна.
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