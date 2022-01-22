Продюсер Алена Мозговая похудела на 24 кг: фото до и после вызывают восхищение

Такого результата звезде удалось добиться за 7 месяцев.

Украинская продюсер Алена Мозговая поразила поклонников своим внешним видом — знаменитость похудела на 24 килограмма и показала в соцсети, как выглядит сейчас. Главной изюминкой фото, которую отметило большинство пользователей, стали стройные ноги эффектной женщины.

Фотографию, на которой звезда изображена в черном коротком платье на очень высоких каблуках, она опубликовала на своей странице в Фейсбуке, отметив, что за семь месяцев ей удалось потерять более двух десятков лишних килограммов. Сейчас вес Мозговой составляет 62 килограмма, вместо предыдущих 85-ти.

По словам Мозговой, это платье весной 2021 года и стало частичным стимулом в достижении цели к похудению. Чуть больше, чем полгода назад, звезда пообещала себе, что через некоторое время обязательно должно влезть в это платье и не просто "влезть", а еще и выглядеть в нем потрясающе.

Украинская продюсер потеряла 24 килограмма лишнего веса

Напоследок продюсер отметила, что самым главным в этом непростом пути было то, что она сама пообещала и выполнила обещанное.

Также в своей публикации Мозговая поделилась с подписчиками своим опытом в соблюдении диеты, а также отметила, что сбросить лишние кг ей удалось лишь ограничив себя в питании, ведь из-за продолжительной болезни и бессилия усиленно заниматься спортом у нее не было возможности.

Фото Елены Мозговой ДО и ПОСЛЕ ПОХУДЕНИЯ

Ранее "Телеграф" сообщал, как 130-килограммовая блогерша из России "похвасталась" в сети обвисшими складками на животе и ногах после похудения. Стоит отметить, что Саша Черно, перенесшая операцию по уменьшению желудка, результатом очень довольна.