130-килограммовая российская блогерша показала складки обвисшей после похудения кожи (фото)
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Саша Черно показала похудевшие ноги
Бывшая участница проекта "Дом-2" Саша Черно похвасталась успехами в похудении накануне Нового года и показала, как обвисла ее кожа на фоне похудения. Девушка рассказала, что ей удалось надеть старые джинсы.
Саша Черно отметила, что во время похудения со 165 кг до 130 кг у нее появились побочные эффекты в виде обвисшей кожи, пишет StarHit.
Девушка опубликовала фото, на которых обращает внимание на недостатки своей фигуры.
Отметим, Саша Черно давно пытается сбросить лишние килограммы. В октябре 2021 года она сделала операцию по уменьшению желудка, о чем рассказал ее супруг Иосиф Оганесян на своей странице в Instagram. Кроме того муж экс-участницы "Дома-2" рассказал, что они планируют завести второго ребенка, но для этого девушке необходимо похудеть.
В сториз на своей странице в соцсети девушка 25 декабря обратила внимание на то, что ее ноги уже заметно похудели.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что исхудавший российский певец Григорий Лепс заставил поклонников волноваться о состоянии его здоровья. Певец опубликовал у себя в соцсети фото, на которых у него впалые щеки и в общем очень уставший вид. Подписчики отметили в комментариях, что певец выглядит не здоровым и ему не стоит больше худеть.
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