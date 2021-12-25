130-килограммовая российская блогерша показала складки обвисшей после похудения кожи (фото)

Саша Черно показала похудевшие ноги

Бывшая участница проекта "Дом-2" Саша Черно похвасталась успехами в похудении накануне Нового года и показала, как обвисла ее кожа на фоне похудения. Девушка рассказала, что ей удалось надеть старые джинсы.

Саша Черно отметила, что во время похудения со 165 кг до 130 кг у нее появились побочные эффекты в виде обвисшей кожи, пишет StarHit.

Девушка опубликовала фото, на которых обращает внимание на недостатки своей фигуры.

Саша Черно похвасталась прогрессом в похудении

Отметим, Саша Черно давно пытается сбросить лишние килограммы. В октябре 2021 года она сделала операцию по уменьшению желудка, о чем рассказал ее супруг Иосиф Оганесян на своей странице в Instagram. Кроме того муж экс-участницы "Дома-2" рассказал, что они планируют завести второго ребенка, но для этого девушке необходимо похудеть.

В сториз на своей странице в соцсети девушка 25 декабря обратила внимание на то, что ее ноги уже заметно похудели.

Саша Черно показала похудевшие ноги

Ранее "Телеграф" рассказывал, что исхудавший российский певец Григорий Лепс заставил поклонников волноваться о состоянии его здоровья. Певец опубликовал у себя в соцсети фото, на которых у него впалые щеки и в общем очень уставший вид. Подписчики отметили в комментариях, что певец выглядит не здоровым и ему не стоит больше худеть.