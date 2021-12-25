130-кілограмова російська блогерша показала складки обвислої після схуднення шкіри (фото)

Саша Чорно показала схудлі ноги

Колишня учасниця проекту "Дом-2" Саша Чорно похвалилася успіхами у схудненні напередодні Нового року та показала, як обвисла її шкіра на тлі схуднення. Дівчина розповіла, що їй вдалося вдягнути старі джинси.

Саша Чорно зазначила, що під час схуднення зі 165 кг до 130 кг у неї з’явилися побічні ефекти у вигляді обвислої шкіри, пише StarHit.

Дівчина опублікувала фото, де звертає увагу на недоліки своєї фігури.

Саша Чорно похвалилася прогресом у схудненні

Зазначимо, Сашко Чорно давно намагається скинути зайві кілограми. У жовтні 2021 року вона зробила операцію зі зменшення шлунка, про що розповів її чоловік Йосип Оганесян на своїй сторінці у Instagram. Крім того, чоловік екс-учасниці "Дома-2" розповів, що вони планують завести другу дитину, але для цього дівчині необхідно схуднути.

У сторіз на своїй сторінці у соцмережі дівчина 25 грудня звернула увагу на те, що її ноги вже помітно схудли.

Саша Чорно показала схудлі ноги

Раніше "Телеграф" розповідав, що схудлий російський співак Григорій Лепс змусив шанувальників перейматися станом його здоров’я. Співак опублікував у себе в соцмережі фото, на яких у нього запалі щоки та загалом дуже втомлений вигляд. Передплатники зазначили у коментарях, що співак виглядає не здоровим і йому не варто більше худнути.