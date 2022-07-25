От боли ей не помогали никакие обезболивающие.

Известный украинский продюсер Алена Мозговая, которая ранее похвасталась результатами своего похудения, рассказала своим подписчикам, что около года назад она столкнулась с тяжелым заболеванием, из-за которого едва не умерла.

На свое странице в Фейсбуке, Мозговая опубликовала снимок красивого рассвета, который, по ее словам, мог стать для нее последним. У нее была болезнь Лайма, и в ту ночь ей было особенно плохо.

"Я не могла ни сидеть, ни стоять.. ходила по комнате, всматривалась в этот пейзаж и считала минуты, чтобы можно было принять обезболивающее, действовавшее максимум минут двадцать.. а дальше снова по кругу.. каждые три часа. Эта ночь и рассвет на фото могли стать последними, но не стали благодаря Соли.." — написала под фото продюсер.

Мозговая призналась, что именно благодаря дочери она нашла в себе силы идти дальше и бороться за свою жизнь. И уже через несколько дней парализованное лицо понемногу начало отходить, а лечение стало работать, и боль отступила.

Ранее "Телеграф" сообщал, что предательница Украины Регина Тодоренко, молчащая о войне с самого ее начала, родила сына и дала ему имя "Мир". После этого известная модель Даша Астафьефа посоветовала ей назвать сына "Путин" и не лицемерить.