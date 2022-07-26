Опух и отрастил бороду: в сети появилось фото Винника из Германии

За пять месяцев войны артист изменился до неузнаваемости

Украинский певец Олег Винник, не появляющийся на публике с начала полномасштабной войны 24 февраля, сейчас находится в Германии, где, по словам его адвоката, проходит лечение, а также занимается волонтерством и активно помогает украинской армии.

Артист, который перестал делать посты в социальных сетях и не обращается к своим поклонникам, занимается поиском необходимых для украинских бойцов транспортов и контролирует их доставку в Украину.

Последний раз Винник появлялся в медиапространстве еще 3 марта, когда записал видео, где осуждает полномасштабное вторжение страны-агрессорши в Украину. И вот, военнослужащий ВСУ Роман Недзельский пообщался с певцом про волонтерство по видеосвязи и показал на скриншоте, как теперь выглядит главный секс-символ украинского шоу-бизнеса.

На снимке Олег Винник запечатлен в темных очках, черной кепке и с отросшей седой бородой. Также может показаться, что певец немного набрал в весе или немного опух в лице.

Фото Олега Винника в очках и с бородой попало в сеть

Напомним, что последний пост Олега Винника в Инстаграме датируется еще 24 апреля, когда украинцы отмечали Пасху.

Сейчас артист ничего не публикует в своих соцсетях и не появляется на публике. Его поклонники продолжают волноваться за своего кумира, ведь ранее стало известно об ухудшении состояния здоровья Винника, из-за чего исполнителю даже пришлось отменять концерты.