Головний заспокоювач України вказав на важливий момент із вірою у перемогу ЗСУ (відео)
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Психологічні просідання під час війни – це нормально.
У неділю, 13 березня, на 18-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в українців розпочалася друга фаза психологічної втоми через військові дії.
Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович на своїй сторінці у Facebook.
Олексій заявив, що на тлі війни, недосипання, втоми, нервозності психологічне просідання — це нормально. Проте не варто зневірятися. За словами Арестовича, саме цього добивається ворог, який за будь-яку ціну хоче порушити зв’язок між народом та владою. Окрім того, чиновник зазначив, що боротьба триває і на іншому рівні.
"Є така штука вольовий конфлікт. Воля — це здатність зробити вибір. Саме під час такого вибору б’ють фахівці ворога. Цей вибір здійснює кожен із нас", — додав Арестович.
Радник ОП зазначив, що вибір проявляється у дрібницях. Наприклад, коли ви читаєте новину, ви підсвідомо можете вибирати найгірше трактування подій або навпаки — більш позитивне. Олексій закликав українців завжди обирати найкраще для перемоги у вольовому конфлікті. Крім того, чиновник зазначив, що незабаром почнеться третя фаза психологічної втоми, яка вдарить по громадянах ще сильніше.
"Потрібно наглядати за собою: "А чи не поплив я?", бо якщо ви попливете, не буде краще нікому. А починається це з програшу вольового конфлікту. Наприклад, ви вибираєте з новин найгірше трактування", — розповів Арестович.
"Весь час обирайте світлу сторону. Все буде Україна", — закінчив чиновник.
Раніше повідомлялося, що Арестовича в мережі назвали головним заспокійливим засобом українців.
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