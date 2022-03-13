Главный успокоитель Украины указал на важный момент с верой в победу ВСУ (видео)

Психологические просадки во время войны — это нормально.

В воскресенье, 13 марта, на 18-й день полномасштабного вторжения рф в Украину у украинцев началась вторая фаза психологической усталости из-за военных действий.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович на своей страничке в Facebook.

Алексей заявил, что на фоне войны, недосыпа, усталости, нервозности психологическая просадка — это нормально. Однако не стоит отчаиваться. По словам Арестовича, именно этого добивается враг, который любой ценой хочет нарушить связь между народом и властью. Кроме того, чиновник отметил, что борьба идет и на другом уровне.

"Есть такая штука волевой конфликт. Воля это способность сделать выбор. Именно во время такого выбора бьют специалисты врага. Этот выбор осуществляет каждый из нас", — добавил Арестович.

Советник ОП отметил, что выбор проявляется в мелочах. К примеру, когда вы читаете новость, вы подсознательно можете выбирать худшую трактовку событий или наоборот — более позитивную. Алексей призвал украинцев всегда выбирать лучшее для победы в волевом конфликте. Кроме того, чиновник отметил, что вскоре начнется третья фаза психологической усталости, которая ударит по гражданам еще сильнее.

"Нужно присматривать за собой: "А не поплыл ли я?", потому что если вы поплывете, не будет лучше никому. А начинается это с проигрыша волевого конфликта. К примеру, вы выбираете из новостей самую худшую трактовку", — рассказал Арестович.

"Все время выбирайте светлую сторону. Все будет Украина", — закончил чиновник.

Ранее сообщалось, что Арестовича в сети окрестили главным успокоительным средством украинцев.