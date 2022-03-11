Не только Ким: "главный психотерапевт Украины" Арестович стал героем мемов

Мемы с украинскими политическими деятелями наводнили сеть

После начала российского вторжения в Украину, многие украинцы приковали свое внимание к новостям и познакомились поближе с действующими представителями власти. Некоторые из них уже стали героями многочисленных мемов, как это произошло с любимцем всех украинских женщин и заодно главой Николаевской ОГА Виталием Кимом. Впрочем, слава "главного психотерапевта Украины" уже настигла и советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"Телеграф" решил собрать мемы, которые наводнили украинский сегмент в сети в последние дни и начнем сразу с позитива

Некоторые пользователи сети уже начали прописывать паникующим украинцам дозу успокоительного. Которая кстати уже существует в паре вариаций.

А другие тем временем умельцы накладывают его слова на музыку.

Впрочем, стоит отметить, что в эти дни люди активно комментируют и действия других политических деятелей Украины, а не только Арестовича.

Будь-то президент Украины Владимир Зеленский:

Министр обороны Алексей Резников:

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк:

Или глава Минцифры Михаил Федоров:

В политике Арестович с 2005 года, однако активно говорить о нем начали лишь в 2020 году, когда он стал спикером украинской делегации в ТКГ. В январе 2022 года он пытался уйти со своих должностей, однако после начала вторжения россии вновь стал одним из официальных спикеров власти.

Арестович женат, пара воспитывает двоих детей – дочь Веронику и сына Александра. Кроме того, у него есть ребенок от первого брака – дочь Аэлита.

Стоит напомнить, что украинцы даже в самые сложные времена не теряли чувство юмора, даже сейчас украинский сегмент сети переполняют многочисленные шутки о сложившейся ситуации с российским вторжением.