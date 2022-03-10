"Как сбить самолет в домашних условиях?": анекдоты и шутки на злобу дня
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Украинцы даже в сложной ситуации упражняются в остроумии и придумывают уморительные анекдоты
Даже в такой сложнейшей ситуации как война украинцы не теряют присутствия духа и чувства юмора. К 15-му дню войны России с Украиной в сети набралось множество анекдотов и шуток, описывающих текущую ситуацию.
Как выглядят 90% постов в тг-каналах сейчас:
- Срочно нужна шкура из ж*пы дракона, рог единорога (много), философский камень и левое ухо вампира.
UPD. Все нашли, рога единорогов везут из Германии. Вампиры, хватит нести свои уши, пока хватает!
- Чем отличаются россияне от украинецев?
- россияне яйца несут, а украинцы носят
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