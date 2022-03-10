Укр

"Как сбить самолет в домашних условиях?": анекдоты и шутки на злобу дня

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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"Как сбить самолет в домашних условиях?": анекдоты и шутки на злобу дня Новость обновлена 10 марта 2022, 17:20

Украинцы даже в сложной ситуации упражняются в остроумии и придумывают уморительные анекдоты

Даже в такой сложнейшей ситуации как война украинцы не теряют присутствия духа и чувства юмора. К 15-му дню войны России с Украиной в сети набралось множество анекдотов и шуток, описывающих текущую ситуацию.

Как выглядят 90% постов в тг-каналах сейчас:

- Срочно нужна шкура из ж*пы дракона, рог единорога (много), философский камень и левое ухо вампира.

UPD. Все нашли, рога единорогов везут из Германии. Вампиры, хватит нести свои уши, пока хватает!

- Чем отличаются россияне от украинецев?

- россияне яйца несут, а украинцы носят

Даже космос отзывает из Челябинска свой метеорит

Ранее сеть взорвалась фотожабами на фото главы Николаевской ОГА Виталия Кима. "Телеграф" собрал для вас лучшие.

Теги:
#Украина #Россия #Война
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