"Как сбить самолет в домашних условиях?": анекдоты и шутки на злобу дня

Украинцы даже в сложной ситуации упражняются в остроумии и придумывают уморительные анекдоты

Даже в такой сложнейшей ситуации как война украинцы не теряют присутствия духа и чувства юмора. К 15-му дню войны России с Украиной в сети набралось множество анекдотов и шуток, описывающих текущую ситуацию.

Как выглядят 90% постов в тг-каналах сейчас: - Срочно нужна шкура из ж*пы дракона, рог единорога (много), философский камень и левое ухо вампира. UPD. Все нашли, рога единорогов везут из Германии. Вампиры, хватит нести свои уши, пока хватает!

- Чем отличаются россияне от украинецев? - россияне яйца несут, а украинцы носят

Даже космос отзывает из Челябинска свой метеорит

Ранее сеть взорвалась фотожабами на фото главы Николаевской ОГА Виталия Кима. "Телеграф" собрал для вас лучшие.