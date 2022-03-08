Фото главы Николаевщины Кима вызвало ажиотаж в сети: лучшие фотожабы

Виталий Ким стал настоящей звездой социальных сетей.

За тринадцать дней войны, которую развязала россия против Украины, некоторые политики стали настоящими звездами соцсетей и кумирами женщин.

Именно таким героем стал руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким.

Несмотря на свою тотальную занятость губернатор ежедневно записывает по несколько видеообращений, в которых рассказывает об обстановке на Николаевщине, где уже несколько дней активно пытаются пробиться вглубь Украины российские оккупанты.

Кима уже называют "новым украинским крашем", — его видео собирают десятки, а то и сотни тысяч просмотров.

Подписчики попросили Кима показать "жизнь за кадром" и он опубликовал фото своего рабочего кабинета в военной администрации. Всех удивила обстановка: кинжал, винтовка, айкос, военная амуниция и сам глава ОГА в ярких носках.

Такое фото наделало ажиотажу в сети и украинцы придумали мэмы и фотожабы:

Отметим, Виталию Киму 40 лет, он женат и имеет троих детей. Он много лет работал в бизнесе, после чего был главой одного из департаментов Министерства аграрной политики. В 2019 году прошел в Николаевский горсовет от "Слуги народа", а в конце 2020 года был назначен главой обладминистрации.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Ким хвастался захваченным в боях под Николаевом российским вседорожником "Тигр", который теперь будет использоваться против россиян. А 5 марта Ким показал одного сбитого российского летчика.