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Круче Лары Крофт: украинская стрелок покорила сеть (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Девушка не первый год в рядах военных Новость обновлена 26 июля 2022, 15:50
Девушка не первый год в рядах военных

В комментариях пользователи воздают должное красоте и смелости девушки

В рядах Вооруженных сил Украины немало девушек. Кроме знаменитой "Пташки", которая воевала на Азовстали и покорила своим голосом миллионы людей, есть и другие достойные представительницы прекрасного пола. Среди них украинская стрелок Александра.

Фотографии девушки собирают тысячи лайков и множество комментариев. Ее называют "украинской Ларой Крофт". И не удивительно — кроме красоты, у кинематографического персонажа Анджелины Джоли и украинки есть несколько похожих моментов — татуировки и мастерское владение оружием.

Украинская красивая стрелок
Девушка делится в Инстаграм не только фото со службы
украинская стрелок
Девушка в обмундировании

Александра с заботой относится к животным, у нее самой есть собака. С четырехногим другом она не расстается даже во время службы.

красивая девушка-стрелок
Архивное фото Александры

Девушка много занимается спортом, иронизирует над теми, кто сомневается в том, что она действительно служит и делится фото с фронта и бытовой жизни.

девушка-стрелок Украина
красивая Александра стрелок
красивая девушка-стрелок
украинская военная

Место службы не разглашается по понятным причинам, но службу в 2022 году девушка проходит, в том числе и на юге Украины.

Стрелок Украина

Александра не рассказывает, что заставило пойти ее на военную службу, но делится фото с оружием и в форме уже не первый год.

военная Украина
красивая стрелок ВСУ

Напомним, в Украине службу проходят более 50 тысяч женщин, а с октября их может стать еще больше — откроется постановка на учет военнообязанных. Но пойти в ряды украинской армии женщины смогут только добровольно.

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#Женщина #Стрелок #ВСУ