Круче Лары Крофт: украинская стрелок покорила сеть (фото)

В комментариях пользователи воздают должное красоте и смелости девушки

В рядах Вооруженных сил Украины немало девушек. Кроме знаменитой "Пташки", которая воевала на Азовстали и покорила своим голосом миллионы людей, есть и другие достойные представительницы прекрасного пола. Среди них украинская стрелок Александра.

Фотографии девушки собирают тысячи лайков и множество комментариев. Ее называют "украинской Ларой Крофт". И не удивительно — кроме красоты, у кинематографического персонажа Анджелины Джоли и украинки есть несколько похожих моментов — татуировки и мастерское владение оружием.

Девушка делится в Инстаграм не только фото со службы

Девушка в обмундировании

Александра с заботой относится к животным, у нее самой есть собака. С четырехногим другом она не расстается даже во время службы.

Архивное фото Александры

Девушка много занимается спортом, иронизирует над теми, кто сомневается в том, что она действительно служит и делится фото с фронта и бытовой жизни.

Место службы не разглашается по понятным причинам, но службу в 2022 году девушка проходит, в том числе и на юге Украины.

Александра не рассказывает, что заставило пойти ее на военную службу, но делится фото с оружием и в форме уже не первый год.

Напомним, в Украине службу проходят более 50 тысяч женщин, а с октября их может стать еще больше — откроется постановка на учет военнообязанных. Но пойти в ряды украинской армии женщины смогут только добровольно.