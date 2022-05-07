Укр

Наша "Пташка": что удалось узнать о поющей девушке-военной со знаменитого фото из "Азовстали"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Молодая военная поет в подвале предприятия под бомбардировками россиян Новость обновлена 07 мая 2022, 10:16
Молодая военная поет в подвале предприятия под бомбардировками россиян

У девушки настоящий талант

Украинские защитники на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе многие дни держат круговую оборону от превосходящих сил врага. Среди героев есть и девушки. Одна из них — Пташка, покорила сердца украинцев своим пением в подземных укрытиях на заводе.

Как стало известно журналистам, девушку зовут Екатерина и она родом из Тернопольской области. Оказалось пение — ее призвание.

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После школы девушка училась в Тернопольском профессиональном колледже им. Саломеи Крушельницкой на певческом отделении. Вот так через года ее талант заиграл новыми красками в оплоте украинских сил в Мариуполе.

Ее знакомые рассказывают про нее как про активную и отзывчивую. Катерина пишет музыку и стихи еще с детства, а уже во взрослом возрасте играла в Тернопольском народном драматическом театре-студии "Сузір’я".

Пташка не забывает о творчестве даже в тяжелые минуты
Пташка не забывает о творчестве даже в тяжелые минуты

Но на пении ее интересы не заканчивались — после окончания учебы Пташка перебралась в Киев и устроилась в мотошколу The Riders, всерьез увлекшись мотоциклами. Даже решила сама сесть на железного коня.

Девушка увлекается мотоциклами
Девушка увлекается мотоциклами

В то же время в столице девушка активно проявляет себя — участвует в митингах, работает в правозащитной организации, хотя ее подруга вспоминает, что девушка еще в школе увлекалась украинской историей и имела четкую гражданскую позицию.

Стать на защиту Родины девушка решила еще весной 2021 года, она закончила медицинские курсы. Родителям по началу не говорила, что на передовой, чтобы не волновались. Ее преподаватель говорит, что она "Пташка из стали", сильная духом и безстрашная.

Екатерина на фронте с 2021 года
Екатерина на фронте с 2021 года

Ее друзья не знали, что Катерина на "Азовстали", пока не увидели ролик с ее пением.

Ранее "Телеграф" писал, что накануне со штурмуемой "Азовстали" удалось вывезти несколько десятков человек — женщин, детей, пожилых людей.

Также рассказывали о жизни и смерти военного психолога Натальи Луговской, которая после гибели сына пошла на фронт.

Теги:
#Азовсталь #Пение #Мариуполь #Пташка
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