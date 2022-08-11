Арестович готов идти в президенты Украины, но при одном условии (видео)

Советник главы ОП назвал условие, при котором пойдет в президенты

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович допустил, что может выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства на следующих президентских выборах.

Во время своего интервью журналисту Дмитрию Гордону, Арестович отметил, что в настоящее время его рейтинг является рейтингом президента Украины Владимира Зеленского

"Если он (Зеленский, — ред.) пойдет на второй срок, я, естественно, его не буду "подрезать", ни в коем случае. Это технически невозможно", — сказал он.

На уточняющий вопрос о том, что будет если Зеленский не станет идти на второй срок, Арестович ответил, что будет баллотироваться.

"Хочу посмотреть, как это будет", — добавил он.

Как сообщалось ранее, после начала российского вторжения в Украину, многие украинцы приковали свое внимание к новостям и познакомились поближе с действующими представителями власти. Арестович в то время получил славу "главного психотерапевта Украины" за то, что регулярно записывал видеообращения с советами, как справиться со стрессом и перестать паниковать.

Примечательно, что в Украине даже находили шоколад с его портретом.