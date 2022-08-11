Арестович готовий йти в президенти України, але за однієї умови (відео)

Радник глави ОП назвав умову, за якої піде у президенти

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович припустив, що може висунути свою кандидатуру на пост глави держави на наступних президентських виборах.

Під час свого інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону Арестович зазначив, що наразі його рейтинг є рейтингом президента України Володимира Зеленського.

"Якщо він (Зеленський, — ред.) піде на другий термін, я, природно, його не "підрізатиму", ні в якому разі. Це технічно неможливо", — сказав він.

На уточнювальне питання про те, що буде, якщо Зеленський не йтиме на другий термін, Арестович відповів, що балотуватиметься.

"Хочу подивитися, як це буде", — додав він.

Як повідомлялося раніше, після початку російського вторгнення в Україну багато українців прикували свою увагу до новин і познайомилися ближче з чинними представниками влади. Арестович на той час здобув славу "головного психотерапевта України" за те, що регулярно записував відеозвернення з порадами, як впоратися зі стресом і перестати панікувати.

Примітно, що в Україні навіть знаходили шоколад із його портретом.