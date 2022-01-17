Укр

"В кого мы превратились?" Арестович ушел с должности советника Ермака

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Следующее заседание ТКГ пройдет без спикера
Следующее заседание ТКГ пройдет без спикера

Алексей Арестович покинул должности по "личным причинам".

Спикер украинской делегации в ТКГ и советник главы Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович покидает свои посты.

Об этом он рассказал "4 каналу".

Он отметил, что принял это решение по собственному желанию и из-за "личных причин". Вместе с тем Арестович подчеркнул, что эта информация "неофициальная", но на следующем заседании ТКГ он присутствовать уже не будет.

Ранее он раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот "потерял драйв" и превратился в бюрократа.

"В кого он превратился? Бюрократия, справки, протоколы. Большего удара по я*цам нельзя было нанести", — сказал он.

Напомним, что на пост спикера украинской делегации трехсторонней контактной группы Арестовича назначили 28 октября 2020 года. А с 1 декабря он стал советником Ермака по стратегическим коммуникациям в области нацбезопасности и обороны.

Как сообщалось ранее, политический психолог Светлана Чунихина рассказала "Телеграфу", что Зеленского в украинском обществе начали воспринимать, как и любую другую власть, что может свидетельствовать о том, что он исчерпал свой кредит доверия.

Помимо того, она подчеркнула, что у президента сейчас больше причин не идти на второй срок.

Теги:
#Алексей Арестович #ТКГ #ОПУ
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