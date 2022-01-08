Причин не идти на выборы больше: Зеленский колеблется относительно второго срока

Зеленский пока еще готов вести борьбу, но уже начал сомневаться в готовности идти на второй срок.

Президент Украины Владимир Зеленский колеблется в том, идти ли ему на второй срок или нет.

На это "Телеграфу" указала политический психолог Светлана Чунихина.

По ее словам, полгода назад она отмечала, что Зеленский показывал психологическую готовность еще раз побороться за президентское кресло. Кроме того он также имел понимание того, как объяснить это решение своему избирателю и тем украинцам, которые помнят о его обещании не делать этого.

"Сейчас я уже в этом не уверена", — сказала Чунихина и подчеркнула, что сейчас у него больше причин не идти на второй срок.

Причина тому, по убеждению психолога, может крыться в том, что для Зеленского эта политическая война может оказаться слишком затратной. Чунихина указывает, что это решение может для него стоить больше, чем он готов заплатить.

Вместе с тем она говорит, что у главы государства еще остаются силы воевать на внутреннем и внешнем фронтах.

Больше о втором сроке Зеленского, а также о том, что он показал своим новогодним обращением, читайте в материале "Телеграф": Общество воспринимает Зеленского как враждебный элемент, его второй срок под угрозой, — политический психолог.