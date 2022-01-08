Причин не йти на вибори більше: Зеленський вагається щодо другого терміну

Зеленський поки що готовий вести боротьбу, але вже почав сумніватися у готовності йти на другий термін.

Президент України Володимир Зеленський вагається у тому, чи йти йому на другий термін, чи ні.

Про це "Телеграфу" вказала політичний психолог Світлана Чуніхіна.

За її словами, пів року тому вона бачила, що Зеленський показував психологічну готовність ще раз поборотися за президентське крісло. Крім того, він також мав розуміння того, як пояснити це рішення своєму виборцю і тим українцям, які пам’ятають про його обіцянку не робити цього.

"Зараз я вже в цьому не впевнена", — сказала Чуніхіна і наголосила, що зараз у нього більше причин не йти на другий термін.

Причина цього, на переконання психолога, може бути в тому, що для Зеленського ця політична війна може виявитися надто затратною. Чуніхіна наголошує, що це рішення може йому коштувати більше, ніж він готовий заплатити.

Водночас вона каже, що у глави держави ще лишаються сили воювати на внутрішньому та зовнішньому фронтах.

Більше про другий термін Зеленського, а також про те, що він показав своїм новорічним зверненням, читайте у матеріалі "Телеграф": Суспільство сприймає Зеленського як ворожий елемент, його другий термін під загрозою — політичний психолог .