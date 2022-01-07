Кредит доверия исчерпан: политпсихолог объяснила реакцию украинцев на новогоднюю речь Зеленского
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Часть общества воспринимает президента в негативном ключе.
Новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Кроме серьезной длины свыше 20 минут, в нем также были подняты темы, близкие многим украинцам.
О значении речи Зеленского "Телеграфу" рассказала политический психолог Светлана Чунихина.
Фраза, на которую многие обратили внимание, касалась бутылки и холодца, с которыми должны приходить соседи вместо оружия. Психолог считает, что она использовалась как речевой прием, чтобы сделать текст более легким для восприятия. Но важна реакция общества на нее.
Чухнина отметила, что в обществе — раскол и его часть воспринимает Зеленского как враждебную силу. Об этом также говорит и восприятие участия военных в президентском ролике.
Отсутствие доверия к президенту показывает и то, что люди ищут подтекст в игре слов. Поиск непрямой информации, к примеру, о примирении с РФ означает, что "кредит доверия к президенту исчерпан", — считает психолог. Именно этого хотел избежать Зеленский, но ему не удалось — его, как и любую власть в Украине, начали воспринимать как враждебный элемент, которому не стоит доверять.
Полное интервью Светланы Чухниной читайте в материале "Телеграфа": Общество воспринимает Зеленского как враждебный элемент, его второй срок под угрозой, — политический психолог
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