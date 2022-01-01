"Где флаг? Где гимн?": в сети возмущены новогодним поздравлением Зеленского (фото)

Пользователи обратили внимание не только на слова президента, но и на визуальные атрибуты поздравления.

В преддверии Нового года многие украинцы собирались у экранов телевизоров, чтобы не только насладиться новогодними концертами, но и послушать обращение президента Украины Владимира Зеленского. В этом году оно длилось более 20 минут.

Не всем украинцам оно пришлось по вкусу. Одним из негативных моментов, которые отметили пользователи, стало отсутствие государственного гимна после поздравления, а также символики Украины в кадре.

Часть пользователей отметила, что услышала гимн Украины после поздравления. Вероятно, его включили не на всех каналах.

В версию поздравления для соцсетей гимн не включен.

Что же касается государственного флага, то в прошлом году во время новогоднего поздравления он был сбоку от президента.

Поздравление Зеленского 2020 - 2021 год

В этом поздравлении за спиной у президента — только украшения.

Новогоднее поздравление Зеленского 2021-2022

Речь Зеленского вызвала также и позитивный отклик у граждан, которые отметили, что прослезились и назвали президента "настоящим человеком.

Как ранее писал "Телеграф" в новогоднем обращении президент поднял тему Донбасса, назвав главной целью завершение войны. Также он уделил время вопросам коронавируса и зарплаты учителей.