"Де прапор? Де гімн?": у мережі обурені новорічним привітанням Зеленського (фото)

Користувачі звернули увагу не лише на слова президента, а й на візуальні атрибути вітання.

Напередодні Нового року багато українців збиралися біля екранів телевізорів, щоб не лише насолодитися новорічними концертами, а й послухати звернення президента України Володимира Зеленського. Цього року воно тривало понад 20 хвилин.

Не всім українцям воно припало до смаку. Одним із негативних моментів, які зазначили користувачі, стала відсутність державного гімну після привітання, а також символіки України у кадрі.

Частина користувачів наголосила, що почула гімн України після привітання. Ймовірно, його увімкнули не на всіх каналах.

У версію поздоровлення для соцмереж гімн не включений.

Що ж до державного прапора, то минулого року під час новорічного привітання він був збоку від президента.

Привітання Зеленського 2020 – 2021 рік

У цьому привітанні за спиною у президента лише прикраси.

Новорічне привітання Зеленського 2021-2022

Промова Зеленського викликала також і позитивний відгук у громадян, які відзначили, що розплакалися і назвали президента "справжньою людиною".

Як раніше писав "Телеграф", у новорічному зверненні президент порушив тему Донбасу, назвавши головною метою завершення війни. Також він приділив час питанням коронавірусу та зарплати вчителів.