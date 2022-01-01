Зеленський пообіцяв закінчити війну на Донбасі

Глава держави переконаний, що у новому році буде краще, ніж у попередньому.

Президент України Володимир Зеленський у своєму новорічному зверненні позначив деякі цілі, яких він має намір досягти у 2022 році.

Його виступ транслювався всіма каналами України, а ознайомитися з ним можна на нашому сайті.

У своїй заяві президент згадав про свої обіцянки підвищити зарплату вчителям та лікарям.

Він зазначив, що зарплату медиків буде підвищено вдвічі вже з січня 2022 року.

"Ми не можемо, на жаль, сказати цього року те саме про наших вчителів. І це мій біль. Я дуже хочу, щоб ми могли це сказати наступного року. І це моя мета", — сказав Зеленський.

Крім того, він згадав, що далеко не всі українці вакцинувалися від коронавірусу, але сподівається, що ситуація виправиться наступного року.

Зеленський також зазначив, що на Сході України продовжуються бойові дії, але завершення війни він називає "головною метою".

При цьому, за його словами, рік "точно буде кращим", ніж минулий 2021.

Як повідомлялося раніше, опитування показало, що бажають отримати українці у новому році. Більшість загадали цілком стандартні речі, на кшталт автомобілів, подорожі та побутової техніки, але знайшлися й ті, хто захотів отримати балалайку або "щоб забрали дружину на пів року".