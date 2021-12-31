"Балалайку" і "щоб забрали жінку на пів року": оприлюднено список подарунків, які українці мріють отримати в Новий рік

Найбільш бажаним подарунком на Новий рік стала романтична подорож

Серед найбільш бажаних подарунків, котрі жителі України мріють отримати в ніч з 31 грудня на 1 січня 2022 року — автомобілі, романтичні подорожі та побутова техніка.

Як стало відомо з результатів передсвяткового соціального опитування громадян в Україні, яке було проведено представниками Київського міжнародного інституту соціології, найбільш очікуваним подарунком у новорічну ніч стала романтична подорож.

Окрім поїздки в іншу країну або місто з коханою людиною, українці бажають наступного:

11,7% осіб мріють отримати у вигляді новорічного подарунка автомобіль та аксесуари для транспортного засобу,

осіб мріють отримати у вигляді новорічного подарунка автомобіль та аксесуари для транспортного засобу, 10,1 % жителів країни очікують на конверт із грошима,

жителів країни очікують на конверт із грошима, трохи менше опитаних респондентів у Новий рік бажають стати власниками нових мобільних телефонів або електронних книг — таких 9,2%.

Окрім цього українці голосували за подарунки у вигляді побутової техніки (6,6%), комп'ютерів або планшетів (5,2%), парфумів або косметики (4,4%), цукерок та квітів (2,7%).

1,8% українців у новорічну ніч мріють про домашню тваринку, ще 1,7% хочуть нову новорічну іграшку, 1,4% серед опитаних вказали у відповіді ювелірні прикраси.

Найменше жителі країни очікують отримати в подарунок одяг або взуття — таких 1,2%.

Подарунки, які б українці хотіли отримати на новорічні свята 2021-2022 років:

Схематична демонстрація побажань українців на новорічні свята

Інші подарунки із наведеного списку бажають отримати менш як 5% серед усіх респондентів.

Також українцям надали можливість вписати до списку власні версії побажань до Нового року — деякі відзначили, що мріють про ми та здоров'я.

А ось у ТОП найреалістичніших та іноді навіть "дивних" для більшості подарунків:

балалайка,

велика шоколадка,

мопед двухциліндровий,

набір фарб для живопису,

поцілунок від дружини,

"шабля атамана Сірка Івана",

"щоб всі ті, хто мутить воду в Українi забрались до бiсового батька за поребрик",

шуба з соболя,

"щоб забрали жінку на півроку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чого краще не робити у новорічну ніч та яких правил варто дотримуватися для успішного проведення свята.