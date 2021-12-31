"Балалайку" і "щоб забрали жінку на пів року": оприлюднено список подарунків, які українці мріють отримати в Новий рік
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Найбільш бажаним подарунком на Новий рік стала романтична подорож
Серед найбільш бажаних подарунків, котрі жителі України мріють отримати в ніч з 31 грудня на 1 січня 2022 року — автомобілі, романтичні подорожі та побутова техніка.
Як стало відомо з результатів передсвяткового соціального опитування громадян в Україні, яке було проведено представниками Київського міжнародного інституту соціології, найбільш очікуваним подарунком у новорічну ніч стала романтична подорож.
Окрім поїздки в іншу країну або місто з коханою людиною, українці бажають наступного:
- 11,7% осіб мріють отримати у вигляді новорічного подарунка автомобіль та аксесуари для транспортного засобу,
- 10,1 % жителів країни очікують на конверт із грошима,
- трохи менше опитаних респондентів у Новий рік бажають стати власниками нових мобільних телефонів або електронних книг — таких 9,2%.
Окрім цього українці голосували за подарунки у вигляді побутової техніки (6,6%), комп'ютерів або планшетів (5,2%), парфумів або косметики (4,4%), цукерок та квітів (2,7%).
1,8% українців у новорічну ніч мріють про домашню тваринку, ще 1,7% хочуть нову новорічну іграшку, 1,4% серед опитаних вказали у відповіді ювелірні прикраси.
Найменше жителі країни очікують отримати в подарунок одяг або взуття — таких 1,2%.
Подарунки, які б українці хотіли отримати на новорічні свята 2021-2022 років:
Інші подарунки із наведеного списку бажають отримати менш як 5% серед усіх респондентів.
Також українцям надали можливість вписати до списку власні версії побажань до Нового року — деякі відзначили, що мріють про ми та здоров'я.
А ось у ТОП найреалістичніших та іноді навіть "дивних" для більшості подарунків:
- балалайка,
- велика шоколадка,
- мопед двухциліндровий,
- набір фарб для живопису,
- поцілунок від дружини,
- "шабля атамана Сірка Івана",
- "щоб всі ті, хто мутить воду в Українi забрались до бiсового батька за поребрик",
- шуба з соболя,
- "щоб забрали жінку на півроку.
Раніше "Телеграф" повідомляв, чого краще не робити у новорічну ніч та яких правил варто дотримуватися для успішного проведення свята.
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