Рус

"Балалайку" і "щоб забрали жінку на пів року": оприлюднено список подарунків, які українці мріють отримати в Новий рік

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2
Які подарунки хочуть отримати українці на Новий рік Новина оновлена 31 грудня 2021, 16:45
Які подарунки хочуть отримати українці на Новий рік

Найбільш бажаним подарунком на Новий рік стала романтична подорож

Серед найбільш бажаних подарунків, котрі жителі України мріють отримати в ніч з 31 грудня на 1 січня 2022 року — автомобілі, романтичні подорожі та побутова техніка.

Як стало відомо з результатів передсвяткового соціального опитування громадян в Україні, яке було проведено представниками Київського міжнародного інституту соціології, найбільш очікуваним подарунком у новорічну ніч стала романтична подорож.

Окрім поїздки в іншу країну або місто з коханою людиною, українці бажають наступного:

  • 11,7% осіб мріють отримати у вигляді новорічного подарунка автомобіль та аксесуари для транспортного засобу,
  • 10,1 % жителів країни очікують на конверт із грошима,
  • трохи менше опитаних респондентів у Новий рік бажають стати власниками нових мобільних телефонів або електронних книг — таких 9,2%.

Окрім цього українці голосували за подарунки у вигляді побутової техніки (6,6%), комп'ютерів або планшетів (5,2%), парфумів або косметики (4,4%), цукерок та квітів (2,7%).

1,8% українців у новорічну ніч мріють про домашню тваринку, ще 1,7% хочуть нову новорічну іграшку, 1,4% серед опитаних вказали у відповіді ювелірні прикраси.

Найменше жителі країни очікують отримати в подарунок одяг або взуття — таких 1,2%.

Подарунки, які б українці хотіли отримати на новорічні свята 2021-2022 років:

Схематична демонстрація побажань українців на новорічні свята
Схематична демонстрація побажань українців на новорічні свята

Інші подарунки із наведеного списку бажають отримати менш як 5% серед усіх респондентів.

Також українцям надали можливість вписати до списку власні версії побажань до Нового року — деякі відзначили, що мріють про ми та здоров'я.

А ось у ТОП найреалістичніших та іноді навіть "дивних" для більшості подарунків:

  • балалайка,
  • велика шоколадка,
  • мопед двухциліндровий,
  • набір фарб для живопису,
  • поцілунок від дружини,
  • "шабля атамана Сірка Івана",
  • "щоб всі ті, хто мутить воду в Українi забрались до бiсового батька за поребрик",
  • шуба з соболя,
  • "щоб забрали жінку на півроку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чого краще не робити у новорічну ніч та яких правил варто дотримуватися для успішного проведення свята.

Теги:
#Опитування #Подарунок #Новий рік #Свято
Одна з аварій під Глевахою
Київ
Зіткнулися десятки машин: під Києвом багато ДТП (карта, фото, відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Одна з аварій під Глевахою
Зіткнулися десятки машин: під Києвом багато ДТП (карта, фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Вживання алкоголю на Новий рік може викликати похмілля 1 січня
Відіспатися і похмелитися не допоможе: чого не можна робити, якщо перепив на Новий рік
Дата публікації
Категорія
Разом із технікою, збільшується і контингент
Війська біля кордонів: опубліковано нові дані про пересування російських військ (фото)
Дата публікації
Категорія
Кадр відеоконференції на початку грудня
Санкції — Росії, допомога — Україні: про що говорили Байден та Путін перед Новим роком
Дата публікації
Категорія
Коронавірусна статистика по Україні на 31 грудня
На кінець року кількість хворих знову підскочила: свіжа статистика COVID-19 в Україні