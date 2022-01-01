Зеленский пообещал закончить войну на Донбассе

Глава государства убежден, что в новом году будет лучше, чем в предыдущем.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении обозначил некоторые цели, которые он собирается достичь в 2022 году.

Его выступление транслировалось по всем каналам Украины, а ознакомиться с ним можно на нашем сайте.

В своем заявлении президент вспомнил о своих обещаниях повысить зарплату учителям и врачам.

Он указал, что зарплата медиков будет повышена в два раза уже с января 2022 года.

"Мы не можем, к сожалению, сказать в этом году то же самое о наших учителях. И это моя боль. Я очень хочу, чтобы мы могли это сказать в следующем году. И это моя цель", — сказал Зеленский.

Кроме того, он упомянул, что далеко не все украинцы вакцинировались от коронавируса, но надеется, что ситуация исправится в наступившем году.

Зеленский также отметил, что на Востоке Украины продолжаются боевые действия, но завершение войны он называет "главной целью".

При этом, по его словам, наступивший год "точно будет лучше", чем ушедший 2021.

Как сообщалось ранее, опрос показал, что желают получить украинцы в новом году. Большинство загадало вполне стандартные вещи, вроде автомобилей, путешествия и бытовой техники, но нашлись и те, кто захотел получить балалайку или "чтобы забрали жену на полгода".