"Балалайку" и "чтобы забрали жену на полгода": обнародован список подарков, которые украинцы мечтают получить в Новый год
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Наиболее желанным подарком на Новый год стало романтическое путешествие
Среди самых желанных подарков, которые жители Украины мечтают получить в ночь с 31 декабря на 1 января 2022 года — автомобили, романтические путешествия и бытовая техника.
Как стало известно из результатов предпраздничного социального опроса граждан в Украине, проведенного представителями Киевского международного института социологии, наиболее ожидаемым подарком в новогоднюю ночь стало романтическое путешествие.
Кроме поездки в другую страну или город с любимым человеком, украинцы ожидают следующего:
- 11,7% граждан мечтают получить в виде новогоднего подарка автомобиль и аксессуары для транспортного средства,
- 10,1% жителей страны ожидают конверта с деньгами,
- чуть меньше опрошенных респондентов в Новый год хотят стать владельцами новых мобильных телефонов или электронных книг – таких 9,2%.
Кроме этого украинцы голосовали за подарки в виде бытовой техники (6,6%), компьютеров или планшетов (5,2%), духов или косметики (4,4%), конфет и цветов (2,7%).
Так же 1,8% украинцев в новогоднюю ночь мечтают о домашнем животном, еще 1,7% хотят новую новогоднюю игрушку, 1,4% среди опрошенных указали в ответе ювелирные украшения.
Меньше всего жители страны ожидают получить в подарок одежду или обувь — таких 1,2%.
Подарки, которые украинцы хотели бы получить на новогодние праздники 2021-2022 годов:
Другие подарки из приведенного списка желают получить менее 5% всех респондентов.
Также украинцам предоставили возможность вписать в список собственных версий пожеланий к Новому году — некоторые отметили, что мечтают о мире и здоровье.
А вот в ТОП самых реалистичных и иногда даже "странных" для большинства подарков:
- балалайка,
- большая шоколадка,
- мопед двухцилиндровый
- набор красок для живописи,
- поцелуй от жены,
- "Сабля атамана Сирко Ивана",
- "чтобы все те, кто мутит воду в Украине, забрались к бесовому отцу за поребрик",
- шуба из соболя,
- чтобы забрали жену на полгода.
Ранее "Телеграф" сообщал, чего лучше не делать в новогоднюю ночь и какие правила следует придерживаться для успешного проведения праздника.
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