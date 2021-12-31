"Балалайку" и "чтобы забрали жену на полгода": обнародован список подарков, которые украинцы мечтают получить в Новый год

Наиболее желанным подарком на Новый год стало романтическое путешествие

Среди самых желанных подарков, которые жители Украины мечтают получить в ночь с 31 декабря на 1 января 2022 года — автомобили, романтические путешествия и бытовая техника.

Как стало известно из результатов предпраздничного социального опроса граждан в Украине, проведенного представителями Киевского международного института социологии, наиболее ожидаемым подарком в новогоднюю ночь стало романтическое путешествие.

Кроме поездки в другую страну или город с любимым человеком, украинцы ожидают следующего:

11,7% граждан мечтают получить в виде новогоднего подарка автомобиль и аксессуары для транспортного средства,

граждан мечтают получить в виде новогоднего подарка автомобиль и аксессуары для транспортного средства, 10,1% жителей страны ожидают конверта с деньгами,

жителей страны ожидают конверта с деньгами, чуть меньше опрошенных респондентов в Новый год хотят стать владельцами новых мобильных телефонов или электронных книг – таких 9,2%.

Кроме этого украинцы голосовали за подарки в виде бытовой техники (6,6%), компьютеров или планшетов (5,2%), духов или косметики (4,4%), конфет и цветов (2,7%).

Так же 1,8% украинцев в новогоднюю ночь мечтают о домашнем животном, еще 1,7% хотят новую новогоднюю игрушку, 1,4% среди опрошенных указали в ответе ювелирные украшения.

Меньше всего жители страны ожидают получить в подарок одежду или обувь — таких 1,2%.

Подарки, которые украинцы хотели бы получить на новогодние праздники 2021-2022 годов:

Схематическая демонстрация пожеланий украинцев на новогодние праздники

Другие подарки из приведенного списка желают получить менее 5% всех респондентов.

Также украинцам предоставили возможность вписать в список собственных версий пожеланий к Новому году — некоторые отметили, что мечтают о мире и здоровье.

А вот в ТОП самых реалистичных и иногда даже "странных" для большинства подарков:

балалайка,

большая шоколадка,

мопед двухцилиндровый

набор красок для живописи,

поцелуй от жены,

"Сабля атамана Сирко Ивана",

"чтобы все те, кто мутит воду в Украине, забрались к бесовому отцу за поребрик",

шуба из соболя,

чтобы забрали жену на полгода.

Ранее "Телеграф" сообщал, чего лучше не делать в новогоднюю ночь и какие правила следует придерживаться для успешного проведения праздника.