Украинцы с гневом набросились на Героя Украины, засветившегося на новогоднем поздравлении Зеленского: мнения в сети разделились

Больше всего недовольны присутствием отдельных личностей в видео президента поклонники политики Петра Порошенко

Новогоднее поздравление Владимира Зеленского успело установить своеобразный рекорд — оно длилось целых 20 минут. Также в нем приняло участие несколько десятков украинцев различных профессий, которые так или иначе отличились за 30 лет Независимости. Однако, как выяснилось позже, некоторые из них присутствовали на съемке благодаря приказу свыше, за что после еще и получили хейт в свою сторону.

"Телеграф" пытался разобраться в инциденте, который, в первую очередь, коснулся сержантки ВСУ Натальи Борисовской и Героя Украины, добровольца Дмитрия Коцюбайло.

Что не так с Борисовской?

Наталья Борисовская является одной из военных военнослужащих на просторах украинского сегмента соцсетей. Ярая поклонница политики пятого президента Петра Порошенко и столь же сильная противница — нынешнего, Владимира Зеленского.

Наталья Борисовская

Она воюет на Донбассе со своих двадцати лет, успела на фронте даже свадьбу сыграть. И вот — она появляется в новогоднем ролике от Офиса президента, сидя буквально рядом с Владимиром Зеленским.

Новогоднее обращение Зеленского

Скриншот из поздравления

Разумеется, что подобное вызвало немалый ажиотаж среди так называемых "порохоботов". Многие начали обвинять Борисовскую в продажности.

Учитывая, что молва начала распространяться с огромной скоростью, сержантка была вынуждена объясниться перед политическими "коллегами". По ее словам, она прибыла на запись поздравления исключительно из-за приказа, поступившего от высшего командования.

Скрин из фейсбука Борисовской (закрыт для не-друзей)

Когда женщине начали говорить о том, что у нее были и другие варианты того, как поступить, она подчеркнула, что значительную часть жизни провела на фронте. Именно поэтому она не видит себя в качестве гражданской — к примеру, "кассира в АТБ".

Так военнослужащая попыталась объяснить произошедшее

Информацию о полученном приказе подтвердили и боевые побратимы Борисовской. По словам командира подразделения снайперов Сергея Варакина, женщина даже ранее отказалась от награждения из рук Владимира Зеленского. Однако на ее участии в съемках "настояли".

За Наталью Борисовскую вступились товарищи по оружию

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Что произошло с "Да Винчи"?

Аналогичная претензия "прилетела" и к известному добровольцу с позывным "Да Винчи" — Дмитрию Коцюбайло. Парень лишь недавно получил Героя Украины. Как известно, он пробыл на фронте с самого начала военных действий на Донбассе.

Дмитрий Коцюбайло

Впрочем, даже его присутствие при съемках поздравления Владимира Зеленского часть украинцев оценила весьма негативно. Хотя есть, разумеется, и те, кто встал на защиту военнослужащих.

Добавим, что кроме Борисовской и Коцюбайло, в новогоднем поздравлении президента также участвовали танкист Евгений Сидоренко, начштаба 128 ОГШзБ Иван Винник, лейтенант ВСУ Василий Тарасюк, пограничник Эдаурд Атрашкевич, капитан 2-го ранга ВМС ВСУ Алексей Корецкий и старший лейтенант ВСУ Владимир Соснин.

К слову, это не первый скандал, связанный с новогодним обращением Владимира Зеленского к украинскому народу. Изначально некоторые пользователи соцсетей возмутились отсутствием государственных атрибутов в поздравлении. Зрители не увидели флаг или герб Украины, а также не услышали государственного гимна.

Многим также не понравилась длительность выступления. Впрочем, даже 20-минутное поздравление можно куда быстрее прочесть — его полный текст есть на сайте "Телеграфа".