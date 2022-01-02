Зеленский назвал топ-7 событий, которые ждут украинцев в "решающем" 2022 году

Одним из важнейших дел 2022 года президент считает продолжение борьбы с пандемией коронавируса

После рекордного 20-минутного новогоднего поздравления президент Украины Владимир Зеленский отметился еще и публикацией небольших прогнозов на уже наступивший 2022 год. Среди прочих планов он отметил семь главных событий, которые украинцы проживут за следующий 12 месяцев.

Почему этот год должен стать решающим, Зеленский написал в авторской колонке для журнала The Economist, пишет "НВ".

По мнению Зеленского, больше всего украинцы устали от чувства самой усталости. Чтобы это ощущение исчезло, считает политик, нам необходимы перемены. И такие в 2022 году действительно будут.

Продолжение борьбы с коронавирусной пандемией. На новый этап не совсем похоже, но это действительно будет он. Как заметил Зеленский, Украина обеспечит своих граждан лучшими препаратами для ревакцинации. Когда же лекарства от ковида станут доступны, то государства доставит и их тоже. Судебная реформа. Её президент считает наиболее смелой за все года независимости. Она сможет сломать коррупцию в украинских судах и наладить работу Конституционного суда. Укрепление финансового сектора. В этом направлении, говорит Владимир Зеленский, будут работать с Нацбанком и укреплением антикоррупционных институтов. Обновление системы пенсий. По словам президента, в 2022 году украинцев ждет запуск следующего, второго, уровня пенсионной системы. Также должен заработать подлинный фондовый рынок. Продолжение антибюрократической реформы. В первую очередь — в плане усовершенствования портала/приложения для е-документации "Дия". Инфраструктурная реформа. Скорее всего, речь идет о продолжении "Великого будівництва", которое Зеленский обещает расширить, в частности, и на "Укрзализныцю". Закон против олигархов. Этот документ должен в полную силу заработать уже в мае 2022 года. Таким образом, уверен политик, олигархам больше не удастся получать себе экономические преференции. Украина же, по его мнению, сможет хотя бы частично детенизировать политику и экономику.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что правительство продолжит работать и над другими сферами для улучшения комфортабельности жизни украинских граждан.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в новогоднем поздравлении президент пообещал поставить окончание войны на Донбассе своей главной целью на 2022 год.

Также на портале мы писали, чего украинцам стоит ожидать в нынешнем году от платежек за газ и его доставку.