Зеленський назвав топ-7 подій, які чекають на українців у "вирішальному" 2022 році

Однією з найважливіших справ 2022 року президент вважає продовження боротьби з пандемією коронавірусу

Після рекордного 20-хвилинного новорічного привітання президент України Володимир Зеленський відзначився ще й публікацією невеликих прогнозів на 2022 рік. Серед інших планів він відзначив сім головних подій, які чекають на українців протягом наступних 12 місяців.

Чому цей рік має стати вирішальним, Зеленський написав у авторській колонці для журналу The Economist, повідомляє "НВ".

На думку Зеленського, найбільше українці втомилися від почуття втоми. Щоб це відчуття зникло, вважає політик, нам необхідні зміни. І вони у 2022 році справді будуть.

Продовження боротьби із коронавірусною пандемією. На новий етап не зовсім схоже, але це справді буде він. Як зауважив Зеленський, Україна забезпечить своїх громадян найкращими препаратами для ревакцинації. Коли ж ліки від ковіду стануть доступними, то держави доставить і їх теж. Судова реформа. Її президент вважає найсміливішою за всі роки незалежності. Вона зможе зламати корупцію в українських судах та налагодити роботу Конституційного суду. Зміцнення фінансового сектора. У цьому напрямку, каже Володимир Зеленський, працюватимуть із Нацбанком та над зміцненням антикорупційних інститутів. Оновлення системи пенсій. За словами президента, у 2022 році на українців чекає запуск наступного, другого, рівня пенсійної системи. Також має запрацювати справжній фондовий ринок. Продовження антибюрократичної реформи. Насамперед — у плані вдосконалення порталу/додатку для е-документації "Дія". Інфраструктурна реформа. Швидше за все йдеться про продовження "Великого будівництва", яке Зеленський обіцяє розширити, зокрема, і на "Укрзалізницю". Закон проти олігархів. Цей документ має на повну силу запрацювати вже у травні 2022 року. Таким чином, упевнений політик, олігархам більше не вдасться отримувати економічні преференції. Україна ж, на його думку, таким чином зможе хоча б частково детенізувати політику та економіку.

Також Володимир Зеленський наголосив, що уряд продовжить працювати і над іншими сферами для покращення комфортабельності життя українських громадян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у новорічному привітанні президент пообіцяв поставити закінчення війни на Донбасі своєю головною метою на 2022 рік.

Також на порталі ми писали, чого українцям варто очікувати цього року від платіжок за газ та його доставку.