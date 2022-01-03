Українці з гнівом накинулися на Героя України, який засвітився на новорічному привітанні Зеленського: думки у мережі розділилися

Найбільше незадоволені присутністю окремих осіб у відео президента прихильники політики Петра Порошенка

Новорічне привітання Володимира Зеленського встигло встановити своєрідний рекорд — воно тривало аж 20 хвилин. Також у ньому взяли участь кілька десятків українців різних професій, які так чи інакше відзначилися за 30 років Незалежності. Однак, як з’ясувалося пізніше, дехто із них був присутній на зйомці завдяки наказу "згори", за що потім ще й отримав хвилю хейту у свій бік.

"Телеграф" намагався розібратися в інциденті, який насамперед торкнувся сержантки ЗСУ Наталії Борисовської та Героя України, добровольця Дмитра Коцюбайла.

Що не так із Борисовською?

Наталія Борисовська є однією з найвідоміших військовослужбовиць на теренах українського сегменту соцмереж. Затята прихильниця політики п’ятого президента Петра Порошенка і така ж сильна противниця нинішнього — Володимира Зеленського.

Наталія Борисовська

Вона воює на Донбасі зі своїх двадцяти, встигла на фронті навіть весілля зіграти. І ось вона з’являється в новорічному ролику від Офісу президента, сидячи буквально поруч із Володимиром Зеленським.

Новорічне звернення Зеленського

Скріншот із вітання

Зрозуміло, що подібне викликало чималий ажіотаж серед так званих "порохоботів". Багато хто почав звинувачувати Борисівську у продажності.

Враховуючи, що розголос почав поширюватися з величезною швидкістю, сержантка була змушена пояснити свою позицію політичним "колегам". За її словами, вона прибула на запис вітання винятково через наказ, котрий надійшов від найвищого командування.

Скрин з фейсбуку Борисівської (закритий для не-друзів)

Коли жінці почали говорити, що у неї були й інші варіанти того, як вчинити, вона підкреслила, що значну частину життя провела на фронті. Саме тому вона не бачить себе цивільною — наприклад, "касиркою в АТБ".

Так військовослужбовця спробувала пояснити те, що сталося

Інформацію про наказ підтвердили і бойові побратими Борисовської. За словами командира підрозділу снайперів Сергія Варакіна, жінка раніше навіть відмовилася від нагородження із рук Володимира Зеленського. Проте на її участі у зйомках "наполягли".

За Наталю Борисовську заступилися товариші зі зброї

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Що сталося з "Да Вінчі"?

Аналогічна претензія "прилетіла" і до відомого добровольця з позивним "Да Вінчі" — Дмитра Коцюбайла. Хлопець лише недавно отримав Героя України. Як відомо, він пробув на фронті від початку воєнних дій на Донбасі.

Дмитро Коцюбайло

Втім, навіть його присутність під час зйомок привітання Володимира Зеленського частина українців оцінила дуже негативно. Хоча є, певна річ, і ті, хто став на захист військовослужбовців.

Додаємо, що крім Борисовської та Коцюбайло, танкіст Євген Сидоренко, начальник штабу 128 ОГШзБ Іван Винник, лейтенант Збройних Сил України Василь Тарасюк, прикордонник Едаурд Атрашкевич, капітан 2-го рангу ЗСУ. У новорічному привітанні Президента також взяли участь Олексій Корецький та старший лейтенант Збройних Сил України Володимир Соснін.

До речі, це не перший скандал, пов’язаний із новорічним зверненням Володимира Зеленського до українського народу. Спочатку деякі користувачі соцмереж обурилися відсутністю державних атрибутів у привітанні. Глядачі не побачили у кадрі прапор і герб України, а також не почули державного гімну.

Багатьом також не сподобалася тривалість виступу. Втім, навіть 20-хвилинне привітання можна набагато швидше прочитати — його повний текст є на сайті "Телеграфа".