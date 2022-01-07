Кредит довіри вичерпано: політпсихолог пояснила реакцію українців на новорічну промову Зеленського

Частина суспільства сприймає президента у негативному ключі.

Новорічне звернення президента України Володимира Зеленського викликало неоднозначну реакцію у суспільстві. Крім серйозної довжини понад 20 хвилин, у ньому також було порушено теми, близькі багатьом українцям.

Про значення промови Зеленського "Телеграфу" розповіла політичний психолог Світлана Чуніхіна.

Фраза, на яку багато хто звернув увагу, стосувалася пляшки та холодця, з якими повинні приходити сусіди замість зброї. Психолог вважає, що вона використовувалася як мовленнєвий прийом, щоб зробити текст легшим для сприйняття. Але важливою є реакція суспільства на неї.

Чухніна зазначила, що у суспільстві — розкол та його частина сприймає Зеленського як ворожу силу. Про це також говорить і сприйняття участі військових у президентському ролику.

Про відсутність довіри до президента свідчить і те, що люди шукають підтекст у грі слів. Пошук непрямої інформації, наприклад, про примирення з РФ означає, що "кредит довіри до президента вичерпано", — вважає психолог. Саме цього хотів уникнути Зеленський, але йому не вдалося — його, як будь-яку владу в Україні, почали сприймати як ворожий елемент, якому не варто довіряти.

Повне інтерв’ю Світлани Чухніної читайте у матеріалі "Телеграфа": Суспільство сприймає Зеленського як ворожий елемент, його другий термін під загрозою — політичний психолог