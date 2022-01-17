"На кого ми перетворилися?" Арестович пішов із посади радника Єрмака

Олексій Арестович залишив посади з "особистих причин".

Спікер української делегації у ТКГ та радник голови Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович залишає свої посади.

Про це він розповів "4 каналу".

Він зазначив, що ухвалив це рішення за власним бажанням і через "особисті причини". Водночас Арестович наголосив, що ця інформація "неофіційна", але на наступному засіданні ТКГ він бути вже не буде.

Раніше він розкритикував президента України Володимира Зеленського за те, що той "втратив драйв" та перетворився на бюрократа.

"У кого він перетворився? Бюрократія, довідки, протоколи. Більшого удару по я*цях не можна було нанести", — сказав він.

Нагадаємо, що на посаду речника української делегації тристоронньої контактної групи Арестовича призначили 28 жовтня 2020 року. А з 1 грудня він став радником Єрмаку зі стратегічних комунікацій у галузі нацбезпеки та оборони.

Як повідомлялося раніше, політичний психолог Світлана Чуніхіна розповіла "Телеграфу", що Зеленського в українському суспільстві почали сприймати як і будь-яку іншу владу, що може свідчити про те, що він вичерпав свій кредит довіри.

Крім того, вона наголосила, що у президента зараз більше причин не йти на другий термін.