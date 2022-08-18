Арестович после Зеленского, Залужный на четвертом месте: украинцев спросили, кому они доверяют

Украинцев попросили вспомнить, чьи посты читают в соцсетях и считают их информацию надежной

Как ни пытаются россияне насаждать в Украине свою дезинформацию и распространять пропаганду, украинцы все же стараются получать сведения от источников внутри страны. Киевский международный институт социологии совместно с агентством USAID и движением "Опора" исследовали, кому они больше всего доверяют.

По результатам смешанного телефонного и дневникового репрезентативного опроса 1100 украинцев (1000 человек по телефону и 100 человек дневниковым способом), проведенного в июле, социологи определили лидеров мнений, которым украинцы доверяют больше всего. В открытой форме респондентам предложили назвать тех, от кого они получают достоверную информацию. Их просили вспомнить любых публичных лиц, словам которых они доверяют – экспертов, журналистов, политиков, волонтеров, военнослужащих, блогеров и т.д.

В результате только 56% опрошенных смогли назвать хотя бы одну конкретную фамилию. Составленный из их ответов рейтинг доверия получился такой:

Владимир Зеленский 29%

Алексей Арестович 14%

Олег Жданов 12%

Валерий Залужный 9%

Сергей Притула 9%

Виталий Ким 4%

Михаил Подоляк 4%

Алексей Резников 3%

Дмитрий Гордон 3%

Юрий Бутусов 3%

В список вошли только 10 самых популярных ответов. Остальные предложенные варианты набрали меньше голосов.

Как сообщал "Телеграф" в новости о сразу трех участниках рейтинга доверия, Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону заявил, что готов баллотироваться в президенты Украины, если на второй срок не пойдет Владимир Зеленский. Психолог Светлана Чунихина объяснила это тем, что Арестович считает себя популярнее действующего главы государства. Результаты опроса КМИС свидетельствуют, что это не совсем так.