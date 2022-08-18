Минобороны рф цинично солгало о целях и результате обстрела Харькова и дало "анонс" в отношении ЗАЭС

россияне продолжают врать, что уничтожают в Украине наемников десятками, и угрожать взрывами на ЗАЭС

Местные власти Харькова утром сообщили, что за ночь россияне обстреляли в городе по меньшей мере два общежития. В одном из них жили люди с дефектами слуха. Есть погибшие и раненые, включая детей. Кроме того, есть разрушения в жилых домах Холодногорского и Слободского районов. И россия тут же цинично лжет, что била по базам наемников.

Как сообщает пропагандистское агентство ТАСС, так называемое министерство обороны россии на утреннем брифинге сообщило, будто "высокоточным оружием" наземного базирования оккупанты поразили "пункт по размещению наемников в Харькове". При этом, врут в москве, погибли более 90 "боевиков".

Между тем, по данным главы Харьковской ОВО Олега Синегубова, ночь в городе была одной из самых страшных для его гражданских жителей. "Прилет" в Салтовском районе унес жизни 7 человек, 17 получили ранения, в том числе 11-летний ребенок. Есть погибшие и в Слободском районе. Атака на общежитие стоила жизни двум людям, 18 были ранены, в том числе двое детей. Окончательные последствия атаки по Харькову выясняются.

Но на лжи по поводу ликвидации "наемников" так называемое министерство обороны россии не остановилось. Оно также намекнуло, что готовит масштабную провокацию на Запорожской АЭС. Датой избрали 19 августа, когда в Украину с визитом будет находиться генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В "минобороны" заявили, что именно во время его пребывания Украина намерена обстрелять собственную атомную станцию. При этом добавили, что российских вооружений на станции нет, хотя всему миру очевидно, что есть – на днях 42 страны обратились к россии с призывом вывести свои войска и технику с ядерного объекта.

Как сообщал "Телеграф", если россия все же решится взорвать Запорожскую АЭС, от последствий этого она очень сильно пострадает сама.