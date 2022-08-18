Обстріл Харкова: у мережі показали кадри рятувальної операції

Число загиблих та постраждалих знову зросло

Пізнього вечора 17 серпня окупанти завдали ракетного удару по гуртожитку в Харкові, рятувальники вже встигли загасити пожежу, проте розбір завалів триває.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі міський голова Ігор Терехов, наразі відомо про те, що внаслідок прильоту загинуло 7 людей, а постраждали ще 17.

Він зазначив, що всіх поранених доправили до лікарень, де їм надають усю необхідну допомогу. Людям, які внаслідок події опинилися без даху над головою, вже надано житло.

"Те, що сталося ввечері середи, ще раз довело — це не війна однієї армії проти іншої. Вони воюють за нашу смерть, як народу. Саме тому вони б’ють по житлових будинках", — написав він.

Водночас у мережі показали перші кадри того, як виглядає місце прильоту зсередини.

Обережно кадри можуть містити чутливий вміст.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у постраждалому гуртожитку проживали, зокрема, й люди з проблемами зі слухом. Тому рятувальна операція ускладнюється тим, що до частини людей, які залишилися під завалами, неможливо докричатися.

Як повідомлялося раніше, прифронтові міста на кшталт Харкова та Миколаєва обстрілюються росіянами чи не щодня. При цьому удари найчастіше завдаються не ракетами, а реактивною та ствольною артилерією, снаряди якої перехопити практично неможливо.