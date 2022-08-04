Неможливо дивитися без сліз: як виглядає центр Харкова після п’яти місяців війни (фото, відео)

Через численні обстріли росіян Харків перетворюється на руїни.

Чорні будівлі, зруйновані багатоповерхові будинки, приховані пам’ятники, посічений уламками снарядів асфальт — так сьогодні виглядає центр Харкова.

Вже шостий місяць місто живе під постійними російськими обстрілами. Війна завдала Харкову величезних руйнувань. Постраждали адміністративні будівлі, Художній музей, бібліотека Короленка. На руїни перетворилися багато історичних будівель, історичний центр міста, яким завжди пишалися харків’яни.

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За даними Мінкульту, наразі Харківщина є лідером серед інших регіонів країни за кількістю пам’яток культури, культурної спадщини, які були пошкоджені чи зруйновані.

Центральною частиною міста, яка з перших днів повномасштабної війни знаходиться під прицілом ворога, пройшов фотокореспондент "Телеграфу".

Вид з даху на "Будинок зі шпилем" у Харкові

Так зараз виглядає Палац праці у центрі Харкова. Будівля пережила навіть Другу світову війну, але зазнала руйнувань у березні 2022 року під час обстрілів Харкова російськими загарбниками.

Палац праці у центрі Харкова

Палац праці у центрі Харкова

Палац праці у центрі Харкова

На центральних вулицях міста – чимало зруйнованих офісних будівель

А це будівля Харківської обласної військової адміністрації, в яку російські окупанти запустили ракету 1 березня. За даними місцевої влади, будівля відновленню не підлягає.

Харківська обласна військова адміністрація

Так будівля виглядає з середини

Будівля не підлягає відновленню

Ракетний удар росіян завдав значних руйнувань

Під удар російських загарбників потрапляють не лише житлові будинки та адміністративні будівлі, а й храми. Зокрема, після бомбардувань та обстрілів частково пошкоджено Храм святих жінок Мироносиць, що на вул. Сумській, а також Успенський собор на Університетській вулиці.

Храм святих жінок Мироносиць у Харкові

Пам’ятники у Харкові захистили від обстрілів, обклавши мішками. Вітрини магазинів та кафе також намагаються прикрити від можливих обстрілів.

У Харкові сховали пам’ятник Тарасу Шевченку

Вітрини KFC забили фанерою

До війни Харків розвивався

Зараз місто перетворилося на руїни

Фото та відео: Ян Доброносов

Незважаючи на численні пошкодження та постійну небезпеку місто продовжує жити та вірити у Перемогу. Вже зараз влада планує відновлення міста.

Однак, варто зазначити, що згідно зі свіжими картами бойових дій обстріл міста та області триватиме — під ударом райони на північ, схід, південь від Харкова.