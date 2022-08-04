Невозможно смотреть без слез: как выглядит центр Харькова после пяти месяцев войны (фото, видео)
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Из-за многочисленных обстрелов россиян Харьков превращается в руины.
Черные здания, разрушенные многоэтажные дома, скрытые памятники, иссеченный обломками снарядов асфальт — так выглядит сегодня центр Харькова.
Уже шестой месяц город живет под постоянными российскими обстрелами. Война нанесла Харькову большие разрушения. Пострадали административные здания, Художественный музей, библиотека Короленко. В руины превратились многие исторические здания, исторический центр города, которым всегда гордились харьковчане.
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По данным Минкульта, сейчас Харьковщина является лидером среди других регионов страны по количеству памятников культуры, культурного наследия, которые были повреждены или разрушены.
По центральной части города, который с первых дней полномасштабной войны находится под прицелом врага, прошел фотокорреспондент "Телеграфа".
Так сейчас выглядит Дворец труда в центре Харькова. Здание пережило даже Вторую мировую войну, но потерпело разрушения в марте 2022 года во время обстрелов Харькова российскими захватчиками.
А это здание Харьковской областной военной администрации, в которое российские оккупанты запустили ракету 1 марта. По данным местных властей, здание восстановлению не подлежит.
Под удар российских захватчиков попадают не только жилые дома и административные здания, но и храмы. В частности, после бомбардировок и обстрелов частично поврежден Храм святых жен Мироносиц, расположенный на ул. Сумской, а также Успенский собор на улице Университетской. В церквях повреждены купола, разбиты окна.
Памятники в Харькове защитили от обстрелов, обложив мешками. Витрины магазинов и кафе также пытаются прикрыть от возможных попаданий.
Фото и видео: Ян Доброносов
Несмотря на многочисленные повреждения и постоянную опасность город продолжает жить и верить в Победу. Уже сейчас власти планируют восстановление города.
Однако, стоит отметить, что согласно свежим картам боевых действий, обстрел города и области будет продолжаться — под ударом районы к северу, востоку, югу от Харькова.