Невозможно смотреть без слез: как выглядит центр Харькова после пяти месяцев войны (фото, видео)

Из-за многочисленных обстрелов россиян Харьков превращается в руины.

Черные здания, разрушенные многоэтажные дома, скрытые памятники, иссеченный обломками снарядов асфальт — так выглядит сегодня центр Харькова.

Уже шестой месяц город живет под постоянными российскими обстрелами. Война нанесла Харькову большие разрушения. Пострадали административные здания, Художественный музей, библиотека Короленко. В руины превратились многие исторические здания, исторический центр города, которым всегда гордились харьковчане.

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По данным Минкульта, сейчас Харьковщина является лидером среди других регионов страны по количеству памятников культуры, культурного наследия, которые были повреждены или разрушены.

По центральной части города, который с первых дней полномасштабной войны находится под прицелом врага, прошел фотокорреспондент "Телеграфа".

Вид с крыши на "Дом со шпилем" в Харькове

Так сейчас выглядит Дворец труда в центре Харькова. Здание пережило даже Вторую мировую войну, но потерпело разрушения в марте 2022 года во время обстрелов Харькова российскими захватчиками.

Дворец труда в центре Харькова

Дворец труда в центре Харькова

Дворец труда в центре Харькова

На центральных улицах города – немало разрушенных офисных зданий

А это здание Харьковской областной военной администрации, в которое российские оккупанты запустили ракету 1 марта. По данным местных властей, здание восстановлению не подлежит.

Харьковская областная военная администрация

Так здание выглядит в середине

Здание не подлежит восстановлению

Ракетный удар россиян нанес значительные разрушения

Под удар российских захватчиков попадают не только жилые дома и административные здания, но и храмы. В частности, после бомбардировок и обстрелов частично поврежден Храм святых жен Мироносиц, расположенный на ул. Сумской, а также Успенский собор на улице Университетской. В церквях повреждены купола, разбиты окна.

Поврежденный Храм святых жен Мироносиц в Харькове

Памятники в Харькове защитили от обстрелов, обложив мешками. Витрины магазинов и кафе также пытаются прикрыть от возможных попаданий.

В Харькове спрятали памятник Тарасу Шевченко

Витрины KFC забили фанерой

До войны Харьков развивался

Сейчас город превратился в руины

Фото и видео: Ян Доброносов

Несмотря на многочисленные повреждения и постоянную опасность город продолжает жить и верить в Победу. Уже сейчас власти планируют восстановление города.

Однако, стоит отметить, что согласно свежим картам боевых действий, обстрел города и области будет продолжаться — под ударом районы к северу, востоку, югу от Харькова.