Разрушенный Харьков: как выглядит город, который россияне регулярно поливают огнем (фоторепортаж)

Как живет Харьков, который регулярно обстреливают российские войска.

С начала полномасштабной войны россии против Украины Харьков и область находятся под прицельным огнем оккупантов. Российские войска регулярно обстреливают густонаселенные районы города, применяя артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Вражеские снаряды уже уничтожили тысячи жилых домов. Но несмотря на постоянный террор оккупантов, в городе остаются жить около 800 тысяч человек.

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Как живет Харьков, который россияне регулярно поливают огнем — смотрите в репортаже "Телеграфа".

В Харькове разрушены тысячи жилых домов

Некоторые многоэтажки не подлежат восстановлению

Город регулярно обстреливают россияне

Частный сектор также под вражеским огнем

Здание в центре Харькова

Коммунальщики разбирают завалы

Еще одно разрушенное офисное здание

А это Салтовка — один из самых крупных районов Харькова. За три месяца полномасштабной войны там уничтожено 70% многоэтажек. Обстрелы этого района практически не прекращаются.

До начала войны здесь проживало около 500 тысяч человек – треть населения города. Сейчас этот жилой массив похож на район-призрак с обгоревшими многоэтажками.

Салтовка

Этот район города регулярно обстреливают россияне

Многоэтажки стоят обгоревшие

Воронка от вражеского снаряда

Сгоревшие автомобили в одном из дворов

Стоит отметить, что в Харьковской области повреждена или разрушена каждая третья школа.

Это кадры одной из школ, которую разрушили оккупанты. 1 сентября здесь не прозвонит первый звонок и дети не сядут за парты.

Разрушенная школа

Когда-то в этом спортзале занимались дети

Однако, несмотря на постоянную опасность, Харьков продолжает жить и работать. Даже в самые разрушенные районы возвращаются жители, что внушает надежду на скорую Победу Украины.

Несмотря на войну люди продолжают любить друг друга

Для российских захватчиков нет ничего святого

Фото и видео: Ян Доброносов

Стоит отметить, что уже некоторое время ходят слухи о возможной подготовке россией нового наступление на Харьков. Власти региона отмечают, что украинские защитники надежно держат оборону Харькова, сдерживают продвижения оккупантов и предотвращает попытки разведки.

Согласно свежим картам боевых действий, россияне пытаются прорваться в Дементьевке и укрепляют позиции вдоль границы проводя операции воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы. Обстрел Харькова и области будет продолжаться.