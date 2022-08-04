Разрушенный Харьков: как выглядит город, который россияне регулярно поливают огнем (фоторепортаж)
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Как живет Харьков, который регулярно обстреливают российские войска.
С начала полномасштабной войны россии против Украины Харьков и область находятся под прицельным огнем оккупантов. Российские войска регулярно обстреливают густонаселенные районы города, применяя артиллерию и реактивные системы залпового огня.
Вражеские снаряды уже уничтожили тысячи жилых домов. Но несмотря на постоянный террор оккупантов, в городе остаются жить около 800 тысяч человек.
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Как живет Харьков, который россияне регулярно поливают огнем — смотрите в репортаже "Телеграфа".
А это Салтовка — один из самых крупных районов Харькова. За три месяца полномасштабной войны там уничтожено 70% многоэтажек. Обстрелы этого района практически не прекращаются.
До начала войны здесь проживало около 500 тысяч человек – треть населения города. Сейчас этот жилой массив похож на район-призрак с обгоревшими многоэтажками.
Стоит отметить, что в Харьковской области повреждена или разрушена каждая третья школа.
Это кадры одной из школ, которую разрушили оккупанты. 1 сентября здесь не прозвонит первый звонок и дети не сядут за парты.
Однако, несмотря на постоянную опасность, Харьков продолжает жить и работать. Даже в самые разрушенные районы возвращаются жители, что внушает надежду на скорую Победу Украины.
Фото и видео: Ян Доброносов
Стоит отметить, что уже некоторое время ходят слухи о возможной подготовке россией нового наступление на Харьков. Власти региона отмечают, что украинские защитники надежно держат оборону Харькова, сдерживают продвижения оккупантов и предотвращает попытки разведки.
Согласно свежим картам боевых действий, россияне пытаются прорваться в Дементьевке и укрепляют позиции вдоль границы проводя операции воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы. Обстрел Харькова и области будет продолжаться.