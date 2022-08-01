Оккупанты готовятся к наступлению на Харьковщине: актуальные карты боев в Украине

Враг пытается прорваться в районе Авдеевки, Бахмута и севернее Изюма, как и по всей линии фронта на юге и востоке

Оккупанты снова активизировались в Харьковской области — они возобновили атаки по земле к северо и юго-западу от Изюма. В Институте изучения войны предполагают, что они могут создавать условия для наступления на остальную часть Харьковщины или сам областной центр.

В анализе военных действий они указывают, что россияне уже пытались штурмовать в сторону Чепиля, Щуровки, Гусаровки, Дмитровки и Бражковки. Отмечается, что враг может использовать свои позиции в районе Балаклеи для возобновления штурма Харькова с юго-востока. Вероятность захвата области или Харькова по оценкам специалистов — крайне низкая. Аналитики ранее предполагали, что такую задачу мог поставить кровавый диктатор владимир путины, но атаки могут быть провокациями для срыва контрнаступления.

Атаки продолжаются на северо-западе от Славянска, северо-востоке от Северска, востоке и юге от Бахмута, в направлении Песок и Авдеевки. На последнем направлении враг достиг незначительных успехов.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Оккупанты атакуют юго и северо-западнее от Изюма, они проводят разведку боем и обстреливают населенные пункты. Враг может изменить приоритет на направлении Изюм-Славянск, чтобы создать условия для штурма вглубь Харьковской области.

Славянск

Россияне атаковали к северо-западу от Славянска сосредоточив обстрелы вдоль границы Харьковщины и Донеччины. У наступления на Славянск приоритет ниже, аналитики сделали такой вывод, в частности, и из-за переброса части подразделений в Запорожскую область.

Северск

Атаковали на северо-восток от Северска — враг отступил после попытки разведки боем возле Серебрянки.

Бахмут

С севера, юга и востока россия атакует в сторону Баъмута, отбить оккупантов удалось при атаке на Соледар. Враг обстреливает из авиации и артиллерии.

Авдеевка

Оккупанты атакуют в сторону Авдеевки с северо-востока и юго-запада и заявляют о частичном успехе. В Генштабе ВСУ также подтвердили продвижение россиян и атаку в сторону Песок.

Карта боев на востоке

Харьков

Несмотря на угрозу с юго-востока, оккупанты на севере области занимались удержанием рубежей. Город и область под ракетными и артиллерийскими ударами.

Карта боев возле Харькова

Юг Украины

Украина продолжает готовиться к контрнаступлению в Херсонской области — враг пытается готовиться к обороне. Возле Антоновского моста, поврежденного несколько дней назад, оккупанты нарыли траншеи и установили радиолокационные отражатели. Никополь и Николаев под интенсивным обстрелом врага. Украинские военные продолжают точечно уничтожать склады оккупантов и места их постоянной дислокации.

Карта боев на юге Украины

Ранее "Телеграф" сообщал о передвижениях российских войск в Херсонскую область, чтобы отразить вероятное контрнаступление ВСУ. Эксперт считает, что это неплохо и объясняет почему важен успех на юге Украины. Тем временем россияне обстреливают нашу страну ночью — снова ударили по Николаеву.