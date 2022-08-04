Зруйнований Харків: як виглядає місто, яке росіяни регулярно поливають вогнем (фоторепортаж)
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Як живе Харків, який регулярно обстрілюють російські війська.
З початку повномасштабної війни росії проти України Харків та область перебувають під прицільним вогнем окупантів. Російські війська регулярно обстрілюють густонаселені райони міста, застосовуючи артилерію та реактивні системи залпового вогню.
Ворожі снаряди вже знищили тисячі житлових будинків. Але, незважаючи на постійний терор окупантів, у місті залишаються жити близько 800 тисяч людей.
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Як живе Харків, який росіяни регулярно поливають вогнем — дивіться в репортажі "Телеграфу".
А це Салтівка – один із найбільших районів Харкова. За три місяці повномасштабної війни там знищено 70% багатоповерхівок. Обстріл цього району практично не припиняється.
До початку війни тут мешкало близько 500 тисяч осіб – третина населення міста. Зараз цей житловий масив схожий на район-привид з багатоповерхівками, що обгоріли.
Варто зазначити, що у Харківській області пошкоджено чи зруйновано кожну третю школу.
Це кадри однієї із шкіл, яку зруйнували окупанти. 1 вересня тут не продзвонить перший дзвінок та діти не сядуть за парти.
Однак, незважаючи на постійну небезпеку, Харків продовжує жити та працювати. Навіть у найзруйнованіші райони повертаються жителі, що вселяє надію на швидку Перемогу України.
Фото та відео: Ян Доброносов
Варто зазначити, що вже деякий час ходять чутки про можливу підготовку росією нового наступу на Харків. Влада регіону зазначає, що українські захисники надійно тримають оборону Харкова, стримують просування окупантів і запобігають спробам розвідки.
Згідно з новими картами бойових дій, росіяни намагаються прорватися в Дементьєвці і зміцнюють позиції вздовж кордону, проводячи операції повітряної розвідки та радіоелектронної боротьби. Обстріл Харкова та області триватиме.