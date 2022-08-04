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Зруйнований Харків: як виглядає місто, яке росіяни регулярно поливають вогнем (фоторепортаж)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
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Автор
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Як виглядає Харків сьогодні Новина оновлена 04 серпня 2022, 13:11
Як виглядає Харків сьогодні

Як живе Харків, який регулярно обстрілюють російські війська.

З початку повномасштабної війни росії проти України Харків та область перебувають під прицільним вогнем окупантів. Російські війська регулярно обстрілюють густонаселені райони міста, застосовуючи артилерію та реактивні системи залпового вогню.

Ворожі снаряди вже знищили тисячі житлових будинків. Але, незважаючи на постійний терор окупантів, у місті залишаються жити близько 800 тисяч людей.

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Як живе Харків, який росіяни регулярно поливають вогнем — дивіться в репортажі "Телеграфу".

Харків – як виглядає місто після обстрілів росіян
У Харкові зруйновано тисячі житлових будинків
Харків – як виглядає місто після обстрілів росіян
Деякі багатоповерхівки не підлягають відновленню
Харків – як виглядає місто після обстрілів росіян
Місто регулярно обстрілюють росіяни
Харків – як виглядає місто після обстрілів росіян
Приватний сектор також під ворожим вогнем
Харків – як виглядає місто після обстрілів росіян
Будівля у центрі Харкова
Харків – як виглядає місто після обстрілів росіян
Харків – як виглядає місто після обстрілів росіян
Харків – як виглядає місто після обстрілів росіян
Комунальники розбирають завали
Харків – як виглядає місто після обстрілів росіян
Ще одна зруйнована офісна будівля

А це Салтівка – один із найбільших районів Харкова. За три місяці повномасштабної війни там знищено 70% багатоповерхівок. Обстріл цього району практично не припиняється.

До початку війни тут мешкало близько 500 тисяч осіб – третина населення міста. Зараз цей житловий масив схожий на район-привид з багатоповерхівками, що обгоріли.

Харків – як виглядає місто після обстрілів росіян
Салтівка
Харків – як виглядає місто після обстрілів росіян
Цей район міста регулярно обстрілюють росіяни
Харків – як виглядає місто після обстрілів росіян
Багатоповерхівки стоять обгорілі
Харків – як виглядає місто після обстрілів росіян
Харків – як виглядає місто після обстрілів росіян
Вирва від ворожого снаряду
Харків – як виглядає місто після обстрілів росіян
Автомобілі, що згоріли в одному з дворів

Варто зазначити, що у Харківській області пошкоджено чи зруйновано кожну третю школу.

Це кадри однієї із шкіл, яку зруйнували окупанти. 1 вересня тут не продзвонить перший дзвінок та діти не сядуть за парти.

Харків – як виглядає місто після обстрілів росіян
Зруйнована школа
Харків – як виглядає місто після обстрілів росіян
Колись у цьому спортзалі займалися діти
Харків – як виглядає місто після обстрілів росіян
Харків – як виглядає місто після обстрілів росіян

Однак, незважаючи на постійну небезпеку, Харків продовжує жити та працювати. Навіть у найзруйнованіші райони повертаються жителі, що вселяє надію на швидку Перемогу України.

Харків – як виглядає місто після обстрілів росіян
Незважаючи на війну люди продовжують кохати один одного
Харків – як виглядає місто після обстрілів росіян
Для російських загарбників немає нічого святого
Харків – як виглядає місто після обстрілів росіян

Фото та відео: Ян Доброносов

Варто зазначити, що вже деякий час ходять чутки про можливу підготовку росією нового наступу на Харків. Влада регіону зазначає, що українські захисники надійно тримають оборону Харкова, стримують просування окупантів і запобігають спробам розвідки.

Згідно з новими картами бойових дій, росіяни намагаються прорватися в Дементьєвці і зміцнюють позиції вздовж кордону, проводячи операції повітряної розвідки та радіоелектронної боротьби. Обстріл Харкова та області триватиме.

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#Харків