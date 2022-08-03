Окупанти проводять "евакуацію" на Харківщині: людей обманом вивозять до росії

Окупанти оголосили "евакуацію" Козачої Лопані

Окупанти викрадають мирних жителів у Харківській області та примусово вивозять їхню росію.

Як поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури, у ЗМІ з’явилася інформація про те, що факти насильницького вивезення людей було зафіксовано у тимчасово окупованому смт Козача Лопань.

Повідомляється, що там бойовики т.зв. "ЛНР" оголосили примусову "евакуацію" після чого людей почали вивозити до наметових містечок у Білгородській області. При цьому вони залякують мешканців нібито обстрілами з боку ЗСУ.

"Усі дані перевіряються, чи йде досудове розслідування. Надалі матеріали будуть передані до Управління СБУ в Харківській області", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, кількість насильно депортованих до росії українців з початку повномасштабного вторгнення перевищила мільйон осіб. Серед них багато дітей та неповнолітніх підлітків.

Україна пізніше запустила державну платформу "Діти війни", яка покликана допомогти у пошуках інформації про дітей, які постраждали від бойових дій. Також вона допоможе у пошуках дітей, які зникли безвісти або були незаконно вивезені до рф.