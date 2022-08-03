Оккупанты проводят "эвакуацию" на Харьковщине: людей обманом вывозят в россию

Оккупанты объявили "эвакуацию" Казачьей Лопани

Оккупанты похищают мирных жителей в Харьковской области и принудительно вывозят их россию.

Как проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, в СМИ появилась информация о том, что факты насильственного вывоза людей были зафиксированы во временно оккупированном пгт Казачья Лопань.

Сообщается, что там боевики т.н. "лнр" объявили принудительную "эвакуацию" после чего людей начали вывозить в палаточные городки в Белгородской области. При этом они запугивают жителей якобы обстрелами со стороны ВСУ.

"Все данные проверяются, идет досудебное расследование. В дальнейшем материалы будут переданы в Управление СБУ в Харьковской области", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, число насильно депортированных в россию украинцев с начала полномасштабного вторжения перевалило за миллион человек. Среди них много детей и несовершеннолетних подростков.

Украина позже запустила государственную платформу "Дети войны", которая призвана помочь в поисках информации о детях, пострадавших от боевых действий. Также она поможет в поисках детей, которые пропали без вести или были незаконно вывезены в россию.