Без света и газа, но с ТВ на колесах, помывочными и руинами: как живет Северодонецк в оккупации (фото, видео)

Жителям остается только ожидать предстоящей зимы — восстановление коммунальных услуг переносили уже несколько раз

Северодонецк в российской оккупации с конца июня — город враг фактически превратил в руины при атаке. До сих пор в городе не восстановили воду, газ, электроснабжение. Ледовый дворец разрушен, в запустении, а в домах вокруг него зияют дыры.

Видео разрухи поделился Денис Казанский. Он сравнил Северодонецк с Припятью и напомнил, что именно в Ледовом дворце в 2004 году прошел Северодонецкий съезд на котором впервые прозвучали призывы к расколу Украины.

А так Ледовый дворец выглядел до прихода россии. Там проводили выступления, соревнования — он вмещал 5 тысяч человек.

Ледовый дворец в Северодонецке

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказывает о ситуации в городе. Несмотря на гуляющие инфекции и коммунальные проблемы, оккупанты хотят начать учебный год. Удалось собрать детей для запуска только одной из двадцати — около 500 школьников.

Детям негде учиться

Хоть электроэнергии нет, но пропаганда не останавливается. Как ранее в оккупированном Мариуполе, оккупанты запустили ТВ на колесах — по городу ездит экран на борту машины, которые показывает только один канал. С Мариуполем можно отметить много сходства. Например, помывочные — палатки, где оставшиеся жители могут удовлетворить гигиенические потребности. Раз в день и по часам.

В городе распространяется инфекция, вероятно, она связана с тем, что тела погибших лежат на улицах и под завалами домов. Люди вынуждены брать воду из скважин, поскольку водоснабжения нет, а продукты распада могли в них попасть.

Гуманитарная ситуация в регионе катастрофическая

Жителям Луганщины в оккупации приходится непросто

Выжить в Северодонецке тем сложнее, что банковская система не работает. Получить деньги можно только через почту — для пенсионеров организовали показательную выдачу средств, но для этого нужно сообщать персональные данные.

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Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как живут жители оккупированного Лисичанска — без связи, доступа к качественным продуктам, с принудительными работами по разбору завалов. В оккупации на юге Украины ситуация лучше — военных действий там не было. В Кирилловке люди выходят на пляж, работают магазины. Правда вариантов для заработка не осталось, а цены в магазинах поражают — за банку сардин просят 100 грн.