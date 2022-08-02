В Украине запустили платформу для поиска пропавших детей: подробности

Платформа значительно упростит процесс информирования о пострадавших от войны детях

С 1 августа в Украине заработала государственная платформа "Дети войны", которая призвана помочь в поисках информации о детях, пострадавших от боевых действий. Также она поможет в поисках детей, которые пропали без вести или были незаконно вывезены в россию.

Как сообщается на сайте платформы, она является единым инструментом информирования о детях, которые пропали без вести, найдены без сопровождения взрослых, незаконно депортированных в россию, а также о тех, чьи права и свободы были нарушены другими способами.

Отмечается, что все обращения на платформе обрабатываются автоматически, а информация об этом передается компетентным ведомствам.

По словам директора "Украинского национального центра строительства мира" Александра Смирнова, с момента начала вторжения россии погибли 358 детей. Кроме того, 693 получили ранения, 203 пропали без вести, 5754 были вывезены в россию и 47 вернули в Украину при помощи Минреинтеграции.

"Создав этот портал, мы также хотим привлечь к розыску детей общественность, централизовать и значительно упростить подачу сообщений о пропаже или обнаружении местонахождения ребенка", — сказал он.

Напомним, число насильно депортированных в россию украинцев с начала полномасштабного вторжения перевалило за миллион человек. Среди них много детей и несовершеннолетних подростков.