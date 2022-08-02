В Україні запустили платформу для пошуку зниклих дітей: подробиці

Платформа значно спростить процес інформування про дітей, що постраждали від війни.

З 1 серпня в Україні запрацювала державна платформа "Діти війни", яка покликана допомогти у пошуках інформації про дітей, які постраждали від бойових дій.

Як повідомляється на сайті платформи, вона є єдиним інструментом інформування про дітей, які зникли безвісти, знайдені без супроводу дорослих, незаконно депортованих до росії, а також тих, чиї права та свободи були порушені іншими способами.

Зазначається, що всі звернення на платформі обробляються автоматично, а інформація передається компетентним відомствам.

За словами директора "Українського національного центру будівництва світу" Олександра Смирнова, з моменту початку вторгнення рф загинули 358 дітей. Крім того, 693 дістали поранення, 203 зникли безвісти, 5754 були вивезені до росії і 47 повернули в Україну за допомогою Мінреінтеграції.

"Створивши цей портал, ми також хочемо залучити до розшуку дітей громадськість, централізувати та значно спростити подання повідомлень про зникнення або виявлення місцеперебування дитини", — сказав він.

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Нагадаємо, кількість насильно депортованих до росії українців з початку повномасштабного вторгнення перевалила за мільйон людей. Велику частину з них становлять діти та неповнолітні підлітки.